झरने के पास शूटिंग कर रहा था यूट्यूबर, पानी के तेज बहाव में बह गया; हादसा कैमरे में कैद

जलप्रपात की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने रस्सियों की मदद से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 06:46 PM
ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा जलप्रपात पर वीडियो शूटिंग के दौरान 22 वर्षीय यूट्यूबर लापता हो गया। वह पानी के तेज बहाव में बह गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यक्ति बरहामपुर का रहने वाला था जिसका नाम सागर तुडू था। हालांकि, उसके यूट्यूब चैनल के कवर इमेज में नाम सागर कुंडू लिखा गया है। सागर जलप्रपात के पास ड्रोन कैमरे से शॉट्स रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, तभी पानी का स्तर बढ़ गया और वह पानी से घिरी चट्टानों पर फंस गया।

जलप्रपात की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने रस्सियों की मदद से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। रिपोर्ट के अनुसार, सागर का दोस्त अभिजीत बेहरा उसके साथ मौजूद था, जो विभिन्न पर्यटक स्थलों के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा था।

माचकुंडा बांध से छोड़ा गया पानी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सागर किनारे से कुछ दूरी पर एक चट्टान पर खड़ा था, जब माचकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया। रिपोर्ट के अनुसार, कोरापुट के लमटापुट क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अधिकारियों ने बांध के नीचे रहने वाले लोगों को सतर्क किया था। तभी सागर फंस गया। वह ज्यादा देर तक संतुलन नहीं बना सका और बहाव में बह गया। पुलिस की ओर से इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।

