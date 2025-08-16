नाटो में शामिल नहीं होगा मगर NATO जैसी होगी सुरक्षा; यूक्रेन पर यूएस का प्रस्ताव; टॉप-5

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह सोमवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए पुतिन के साथ अलास्का में शिखर बैठक की थी।

15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा: विजयवर्गीय मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया है और कहा है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह बात स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इंदौर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कही थी, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी ज्योति, जांच में ठोस सबूत; 2500 पेज की चार्जशीट यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का आरोप है। तीन महीने की जांच के बाद 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी का ‘ट्रैवेल विद जो’ नाम से यूट्यूब चैनल था। उसे हरियाणा के हिसार से मई में गिरफ्तार किया गया था। पढ़ें पूरी खबर...

कोलकाता पुलिस ने 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोका, डायरेक्टर का आरोप बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उनकी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया। साल 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर शहर के पांच सितारा होटल में आज दोपहर को लॉन्च होने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…

नाटो में शामिल नहीं होगा मगर NATO जैसी होगी सुरक्षा; यूक्रेन पर यूएस का प्रस्ताव अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर नया प्रस्ताव रखा है। राजनयिक सूत्र के हवाले से एएफपी ने शनिवार को बताया, 'यूएस ने यूक्रेन के लिए नाटो सदस्य देशों की तरह, लेकिन उनसे अलग सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ कॉल के दौरान इस पर बातचीत भी की। पढ़ें पूरी खबर…