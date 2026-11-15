'यही आपके लिए इस्लाम है', यूट्यूबर एक्स-मुस्लिम साहिल पर मुंबई में हमला

एक्स-मुस्लिम साहिल ने वीडियो में हमले के लिए इस्लाम को लेकर अपने विचारों को जिम्मेदार ठहराया। उसने चोट दिखाते हुए कहा कि मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक्स-मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। उसने कहा, 'यही आपके लिए इस्लाम है।'

यूट्यूबर और एक्टिविस्ट एक्स-मुस्लिम साहिल पर मुंबई में करीब 12 लोगों ने हमला किया है। साहिल का आरोप है कि हमलावर उसके इस्लाम को लेकर विचारों से नाराज थे और उसकी जान लेना चाहते थे। उसने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उसके चेहरे पर खून और हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। साहिल ने कहा कि अगर वह मौके से भागने में कामयाब नहीं होता तो हमलावर उसकी हत्या कर देते। यह घटना मुंबई के वाशी इलाके की है। वह अपने कुछ नए दोस्तों के साथ वहां गया था, तभी धारावी से आए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। साहिल पहले धारावी में रहता था। उसने दावा किया कि हमलावर उसे जान से मारना चाहते थे और उस समय उसके पास कोई हथियार भी नहीं था।

एक्स-मुस्लिम साहिल ने अपने वीडियो में हमले के लिए इस्लाम को लेकर अपने विचारों को जिम्मेदार ठहराया। उसने चोट दिखाते हुए कहा कि मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक्स-मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। उसने कहा, 'यह है आपके लिए इस्लाम।' साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने अभी तक इन आरोपों और वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस की ओर से हमले की पुष्टि भी नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल घटना को लेकर साहिल के दावों के अलावा कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कौन है एक्स-मुस्लिम साहिल साहिल ने वीडियो में कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसने फरवरी में गाजियाबाद के एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले का भी जिक्र किया। उसने कहा कि हमलावरों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई हुई थी, वैसी ही कार्रवाई इस मामले में भी होनी चाहिए। साहिल पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर एक्स-मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर सक्रिय हैं। उसके यूट्यूब चैनल 'एक्स-मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड' के करीब 2.75 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वह अपने लाइव वीडियो और बहस के जरिए इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाता रहा है।