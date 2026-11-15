'यही आपके लिए इस्लाम है', यूट्यूबर एक्स-मुस्लिम साहिल पर मुंबई में हमला
एक्स-मुस्लिम साहिल ने वीडियो में हमले के लिए इस्लाम को लेकर अपने विचारों को जिम्मेदार ठहराया। उसने चोट दिखाते हुए कहा कि मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक्स-मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। उसने कहा, 'यही आपके लिए इस्लाम है।'
यूट्यूबर और एक्टिविस्ट एक्स-मुस्लिम साहिल पर मुंबई में करीब 12 लोगों ने हमला किया है। साहिल का आरोप है कि हमलावर उसके इस्लाम को लेकर विचारों से नाराज थे और उसकी जान लेना चाहते थे। उसने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उसके चेहरे पर खून और हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। साहिल ने कहा कि अगर वह मौके से भागने में कामयाब नहीं होता तो हमलावर उसकी हत्या कर देते। यह घटना मुंबई के वाशी इलाके की है। वह अपने कुछ नए दोस्तों के साथ वहां गया था, तभी धारावी से आए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। साहिल पहले धारावी में रहता था। उसने दावा किया कि हमलावर उसे जान से मारना चाहते थे और उस समय उसके पास कोई हथियार भी नहीं था।
एक्स-मुस्लिम साहिल ने अपने वीडियो में हमले के लिए इस्लाम को लेकर अपने विचारों को जिम्मेदार ठहराया। उसने चोट दिखाते हुए कहा कि मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक्स-मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। उसने कहा, 'यह है आपके लिए इस्लाम।' साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने अभी तक इन आरोपों और वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस की ओर से हमले की पुष्टि भी नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल घटना को लेकर साहिल के दावों के अलावा कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
कौन है एक्स-मुस्लिम साहिल
साहिल ने वीडियो में कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसने फरवरी में गाजियाबाद के एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले का भी जिक्र किया। उसने कहा कि हमलावरों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई हुई थी, वैसी ही कार्रवाई इस मामले में भी होनी चाहिए। साहिल पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर एक्स-मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर सक्रिय हैं। उसके यूट्यूब चैनल 'एक्स-मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड' के करीब 2.75 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वह अपने लाइव वीडियो और बहस के जरिए इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाता रहा है।
धार्मिक परिवार में पालन-पोषण
एक्स-मुस्लिम साहिल की बहसों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। साहिल का धार्मिक परिवार में पालन-पोषण हुआ था। शुरुआत में वह तबलीगी जमात की बैठकों में हिस्सा लेता था और इस्लाम के प्रचार-प्रसार से भी जुड़ा था। हालांकि, 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान उसके मन में ईश्वर के अस्तित्व और धार्मिक मान्यताओं को लेकर सवाल उठने लगे। उसने मौलवियों और धर्मगुरुओं से जवाब मांगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होने पर यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसके बाद वह एक्स-मुस्लिम आंदोलन से जुड़ गया और अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने लगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें