यूट्यूब देखकर नॉर्मल डिलिवरी की जिद पड़ी भारी? महिला की मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस
एक महिला की डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने के चलते मौत हो गई। अब पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं यूट्यूब देखकर नॉर्मल डिलीवरी कराने की जिद, महिला की जान पर भारी तो नहीं पड़ गई?
तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के तिरुप्पर जिले में एक महिला की डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने के चलते मौत हो गई। अब पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं यूट्यूब देखकर नॉर्मल डिलीवरी कराने की जिद, महिला की जान पर भारी तो नहीं पड़ गई? बताया जा रहा है परिवार गर्भवती महिला को डॉक्टर के यहां ले जाने के बजाए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने पर जोर दे रहा था। इसके लिए यूट्यूब से सलाह ली जा रही रही थी। लेकिन इस दौरान हालात बिगड़ गए और अस्पताल ले जाने के बावजूद महिला की जान बचाई नहीं जा सकी।
सीजेरियन से हुआ था पहला बच्चा
जांचकर्ताओं के मुताबिक जब महिला का पहला बच्चा हुआ था तो वह सीजेरियन से हुआ था। बताया जाता है कि इसके बाद उन्हें अंग्रेजी दवाओं से नफरत हो गई थी। एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस को संदेह है कि परिवार फिर से सीजेरियन नहीं चाहता था। इसके जगह परिवार चाहता था कि महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके लिए इन लोगों ने यूट्यूब का सहारा लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार चाहते थे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। इसलिए वह लोग सरकारी हेल्थकेयर सेंटर पर रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए भी नहीं जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि अब हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं।
निजी अस्पताल में महिला की मौत
बताया जाता है कि महिला को प्रसव के बाद प्लेसेंटा से संबंधित कुछ परेशानियां हुईं। इसके बाद उसका काफी ज्यादा खून बह गया था। जब हालत खराब होने लगी तो महिला को पेरुंदुराई के सरकारी इरोड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां से उसे एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। निजी अस्पताल में ही इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि नवजात बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में एनएमसी एक्ट 2019 भी लागू हुआ है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
अब हो रही दोहरी जांच
अब पुलिस जांच कर रही है कि डिलीवरी के दौरान आस-पास के हालात क्या थे। यह भी देखा जा रहा है कि ऑनलाइन किस तरह की मेडिकल एडवाइस ली गई थी? क्या कोई अन्य व्यक्ति, प्रसव में मदद कर रहा था? इसके अलावा, इस मामले की एक अन्य स्तर पर जांच चल रही है। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने भी इस घटना की अलग जांच शुरू की है। इसमें यह देखा जा रहा है कि क्या परिवार ने जरूरी प्रेग्नेंसी चेक-अप छोड़ दिए थे। क्या उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की बार-बार की सलाह को नजरअंदाज किया?
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।