जुमला सीजन 2! युवाओं को रोजगार नहीं, जुमले मिलेंगे; विकसित भारत योजना पर राहुल गांधी का तंज

राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार की नई योजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना का ऐलान किया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नई रोजगार योजना पर सवाल उठते हुए कहा है कि यह योजना भी पीएम मोदी के जुमले की तरह ही साबित होगी। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल युवाओं को 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का वादा किया गया था और अब इस साल 1 लाख करोड़ से नौकरी देने की बात कही गई है, जो महज एक जुमला है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 हजार से भी कम युवाओं को इंटर्नशिप मिली है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “1 लाख करोड़ रुपए का जुमला- सीजन 2! 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे-रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा - इस साल फिर 1 लाख करोड़ रुपए की नौकरी योजना! सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना - 10 हज़ार से भी कम इंटर्नशिप। स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया।”

पोस्ट के साथ कांग्रेस सांसद ने मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए एक लिखित सवाल और उसके उत्तर की एक प्रति भी साझा की। राहुल गांधी ने आगे लिखा, “मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। इस सरकार से युवाओं को रोज़गार नहीं, बस जुमले मिलेंगे।”