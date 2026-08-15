बंगाल का युवक बेंगलुरु में गिरफ्तार, अफगानिस्तान जाकर लड़ना चाहता था पाकिस्तान से
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मलिक का मोबाइल फोन जब्त कर उसकी जांच की। फोन से असाफूल मलिक और इमरान हैदर के बीच की गई चैट, कई वॉयस कॉल के रिकॉर्ड्स और ऑडियो मैसेज बरामद हुए हैं।
बेंगलुरु पुलिस ने 25 साल के एक युवक को हिरासत में लिया है। उस पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक सदस्य के साथ मिलकर संगठन में शामिल होने के साथ-साथ पाकिस्तान सेना और भारत में जवाबी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध की पहचान असाफूल मलिक के रूप में हुई है। उसे बेंगलुरु के जिगनी क्षेत्र से संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों और आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों के आधार पर हिरासत में लिया गया।
असाफूल मलिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नौपाड़ा गांव का रहने वाला है। वह वर्तमान में जिगनी स्थित एपीसी सर्कलके पास रह रहा था और दिसंबर 2025 से जिगनी औद्योगिक क्षेत्र में टाटा एडवांस्ड लिमिटेड में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। गश्त के दौरान पुलिस को इस संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद जब पुलिस ने मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने कई महत्वपूर्ण बातें स्वीकार कीं।
मलिक ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान में मुसलमानों पर वहां की सेना द्वारा की जा रही कथित कार्रवाइयों, नागरिको और मस्जिदों पर हमलों से बेहद नाराज था। इसके अलावा इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर पाकिस्तान के रुख से भी वह असंतुष्ट था। पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई कि यदि भारत में मुसलमानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसाया जा रहा था।
अफगानिस्तान जाने की योजना
मलिक ने फेसबुक के जरिए अफगानिस्तान के इमरान हैदर नामक व्यक्ति से संपर्क साधा था। इमरान हैदर के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े होने का संदेह है। मलिक ने अफगानिस्तान जाने के लिए इमरान हैदर से मदद मांगी थी और इसके लिए वीजा आवेदन भी किया था। बाद मेंआर्थिक समस्याओं और परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी के कारण उसने अफगानिस्तान जाने का विचार छोड़ दिया था।
मोबाइल डेटा और वॉयस चैट बरामद
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मलिक का मोबाइल फोन जब्त कर उसकी जांच की। फोन से असाफूल मलिक और इमरान हैदर के बीच की गई चैट, कई वॉयस कॉल के रिकॉर्ड्स और ऑडियो मैसेज बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मोबाइल से मिले चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य कंटेंट की गहन जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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