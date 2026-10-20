रावण के पुतले पर लगाया ज्ञानेश कुमार का चेहरा, फिर किया दहन; दशहरा पर कांग्रेस का प्रदर्शन
दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाला रावण का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने ‘वोट चोरी की रासलीला’ का नारा लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले पर ज्ञानेश कुमार का चेहरा लगाकर उसे जलाया। युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान मंच पर चुनाव आयोग को निशाना बनाते पोस्टर और नारे लगाए गए। इनमें ‘वोट चोरी की रासलीला’ का नारा भी शामिल था। यूथ कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आयोग की भूमिका पर अपना विरोध जताया।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग क्यों कर रही युवा कांग्रेस?
यूथ कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। संगठन इन्हीं मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालना नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना भी है।
डिजिटल अभियान भी चला रही युवा कांग्रेस
रावण दहन के प्रतीकात्मक प्रदर्शन से एक दिन पहले युवा कांग्रेस ने डिजिटल अभियान शुरू किया था। संगठन ने इसे ‘डिजिटल रावण दहन’ नाम दिया है। इस अभियान में लोगों से ‘भारत के रावण के 10 सिर’ की पहचान करने के लिए अपने विचार साझा करने को कहा गया है।
अभियान का नाम: डिजिटल रावण दहन
वेबसाइट: chalojantarmantar.com
उद्देश्य: चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर लोगों को अपनी बात रखने का मंच देना
समापन कार्यक्रम: संगठन के मुताबिक, मंगलवार शाम 7:30 बजे वर्चुअल रावण दहन होगा।
आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की बात
युवा कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। संगठन का कहना है कि चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही जरूरी है। दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने भी कहा कि संगठन चुनाव आयोग के कामकाज और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना जारी रखेगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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