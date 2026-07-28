आपके पूरे परिवार की डिग्री भी जोड़ लें तो उनके बराबर नहीं होगी; प्रियंका गांधी पर क्यों भड़के अनुराग ठाकुर
लोकसभा में मंगलवार को माहौल उस वक्त गर्म हो गया, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटि पर तंज कस दिया। इसके बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर प्रियंका गांधी पर तगड़ा हमला बोला।
लोकसभा में मंगलवार को माहौल उस वक्त गर्म हो गया, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटि पर तंज कस दिया। इसके बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर प्रियंका गांधी पर तगड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहाकि जिस प्रोफेसर कामकोटि का आप मजाक उड़ा रही हैं, आपके पूरे परिवार की डिग्री जोड़ दें तो उनके बराबर नहीं होगी। असल में प्रियंका गांधी ने सदन में अपने वक्तव्य के दौरान प्रोफेसर वी कामकोटि को गौमूत्र एक्सपर्ट बोल दिया था। बता दें कि नंदन नीलेकणि के साथ प्रोफेसर कामकोटि भी परीक्षा सुधार के लिए बनी कमेटी का हिस्सा हैं।
मुस्कुराकर गुमराह करती हैं
प्रियंका गांधी का जवाब देते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रियंका जी, किस तरह से भोली शक्ल बनाकर गुमराह करती हैं। मंद-मंद मुस्कुराती हैं। स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं। गंभीर विषय पर भी अपनी सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने आगे कहाकि लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने देश के एक बड़े वैज्ञानिक, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटि के बारे में टिप्पणी की है। वह इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के पूर्व चेयरमैन हैं। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी रह चुके हैं। उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री है। भाजपा सांसद ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहाकि आपके पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा एक बात और कह दूं। मुझे तो लगता था, प्रियंका गांधी जी, कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहाकि यह गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं।
गांधी परिवार पर हमला
भाजपा सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहाकि गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। उन्होंने कहाकि देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। यह हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ कांग्रेस हमेशा यही करती रही है। वैज्ञानिक होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं और आप अपनी परंपराओं को न जानें।
प्रियंका और राहुल गांधी की तुलना
अनुराग ठाकुर ने प्रोफेसर कामकोटि के बारे में बताते हुए कहाकि वह आधुनिक विज्ञान के शिखर पर हैं। वह एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी तरफ, गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। उन्होंने कहाकि अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी। बहन, भाई से थोड़ा बेहतर लगती थी। कम से कम हंस तो लेती थीं। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं यही कहूंगा भाई-बहन एक ही जैसे लगते हैं। एक ही वनस्पति पर हैं, जिसके इस्तेमाल से दिमाग कई बार सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है। हो सकता है गौमूत्र ही इसको ठीक करे।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।