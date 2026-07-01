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ममता बनर्जी वाली चाल यहां नहीं चलेगी, यहां तो कुचल देंगे; तेलंगाना में BJP पर बरसे रेवंत रेड्डी

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले नितिन नवीन ने एक भाषण में कहा कि भाजपा धीरे-धीरे देश के हर राज्य में जीत रही है और वह दिन दूर नहीं जब पार्टी तेलंगाना में भी कामयाब होगी। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी हमेशा लोगों के हितों से समझौता करती है।

ममता बनर्जी वाली चाल यहां नहीं चलेगी, यहां तो कुचल देंगे; तेलंगाना में BJP पर बरसे रेवंत रेड्डी

तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हाल ही में यहां पहुंचे थे और तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी बिगुल फूंक दिया। नितिन नवीन ने इस दौरान राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला था और राज्य को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात कही थी। अब इस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पलटवार किया है। CM रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी को हराया, वो ट्रिक यहां काम नहीं आएगी।

हैदराबाद में आयोजित रैतु भरोसा कार्यक्रम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने नितिन नबीन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को कुचलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में, एक व्यक्ति यहां आया था, नबीन या जो भी हो, मुझे उसका नाम ठीक से नहीं पता। लेकिन वह यहां आता है और कहता है कि अगली सरकार उनकी होगी।" रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, “आपने पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही बात कही थी। पश्चिम बंगाल में आपको 15 साल लग गए। वहां ममता बनर्जी थीं, इसलिए आपकी चालें शायद काम कर गई हों। लेकिन यहां, हमारे लोग तैयार हैं और वे आपको कुचल देंगे।”

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क्या बोले थे नितिन नवीन?

इससे पहले तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर तीखा हमला करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं से डबल इंजन सरकार बनाने की कोशिश करने की अपील की। तेलंगाना की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नवीन ने हैदराबाद से डिजिटल माध्यम से राज्य में भाजपा की 9 जिला इकाइयों के कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गठन के 12 साल बाद भी तेलंगाना का आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस ने एआईएमआईएम के साथ समझौता कर लिया है, जबकि भाजपा कभी ऐसा समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के साथ खड़ी है और हैदराबाद व अन्य जगहों पर होने वाले नगर निकाय चुनावों के बाद सिर्फ भाजपा ही लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकती है। नवीन ने कहा कि अगर 'विकसित भारत' का सपना सच करना है, तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए।

शहजाद पूनावाला ने रेड्डी को घेरा

इस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। शहजाद पूनावाला ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने ममता बनर्जी को कमजोर बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता उन्हें इंडिया गठबंधन का न्योता देते हैं और दूसरी तरफ उन्हें कमजोर बढ़ाकर मजाक उड़ाते हैं।

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पूनावाला ने कहा, “रेवंत रेड्डी एक बार फिर बता रहे हैं कि वे मोहब्बत की दुकान नहीं, धमकी के भाईजान है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के लिए की है, उनका मखौल उड़ाया है। उन्होंने कहा वे बीजेपी के लोगों को क्रश कर देंगें। वे वहीं व्यक्ति हैं जिन्हें हिटलर से प्रेरणा मिलती है।” उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने कहा कि ये बंगाल नहीं है। हम ममता बनर्जी की तरह वीक नहीं हैं। तो एक तरफ ये ममता बनर्जी को इंडी अलायंस में बुलाते हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अपमानित करते हैं। तो ये इंडी अलायंस में कितनी एकता है उसका प्रमाण है।”

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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