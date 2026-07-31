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आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार; PM मोदी के नए VIDEO पर यह क्या बोल गए दीपके

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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Abhijeet Dipke: गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा पोस्ट किए गए एक सेल्फी वीडियो में इस विधेयक को एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि पेपर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।

आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार; PM मोदी के नए VIDEO पर यह क्या बोल गए दीपके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिजीत दीपके।

PM Modi New Video Message: लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में दस साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उनके इस वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) ने तीखा तंज कसा है। इस दौरान दीपके ने उनकी त्वचा के रंग का मजाक उड़ाया।

गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा पोस्ट किए गए एक सेल्फी वीडियो में इस विधेयक को एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि पेपर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तकनीक और सख्त कानूनों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में सुधार जारी रखेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो पर इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, "आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर दीपके की प्रतिक्रिया।

आपको बता दें कि विधेयक पर करीब सात घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान वामदलों और डीएमके के प्रस्तावित संशोधनों को ख़ारिज कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सरकार की उस मंशा को दर्शाता है, जिसमे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की प्रतिबद्धता है।

एनटीए के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दलों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि देश में ज्यादातर पेपर लीक के मामले राज्य की एजेंसियों द्वारा कराई गई परीक्षाओं से जुड़े हैं और ज्यादातर में एनटीए की भूमिका नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है। सरकार का दावा है कि यह कानून केवल दोषियों को कड़ी सजा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह पेपर-लीक रोधी संशोधन विधेयक 2024 के मूल कानून को और मजबूत करता है। परीक्षा में धोखाधड़ी और धांधली के लिए जेल की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मामलों की समयबद्ध जांच अनिवार्य की गई है। राज्यों को पेपर लीक मामलों के निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि यह कानून इस वर्ष नए सिरे से लगे पेपर लीक के आरोपों के बाद लाया गया था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुए थे। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाला।

विधेयक को लेकर CJP की पहले की गई आलोचनाएं

संसद में विधेयक पारित होने से पहले भी सीजेपी ने प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा था कि इनमें घटनाओं को रोकने के बजाय पेपर लीक होने के बाद अपराधियों को सजा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले की संसदीय बहस के दौरान एक्स पर एक वीडियो संदेश में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि यह विधेयक उन प्रणालीगत कमियों को दूर करने में विफल है जिनके कारण पेपर लीक होते हैं।

आशुतोष रांका ने कहा था, "आप पेपर लीक होने के बाद की हर बात कर रहे हैं। चाहे वह फास्ट-ट्रैक कोर्ट हो, सख्त सजा हो या जुर्माना। लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?" उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) में बदलाव और परीक्षा समय-सारणी में पारदर्शिता बढ़ाने सहित संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता देने की मांग की थी।

वहीं बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा था, "मुझे लगता है कि कानून आते रहेंगे, लेकिन जब तक इन लोगों की नीयत सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस देश में सुधारों के जरिए कई अच्छे कानून बने हैं, एक के बाद एक कानून पारित होते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीन दिन पहले फास्ट-ट्रैक कोर्ट का वादा किया था और लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन क्या हुआ? सीबीआई के वकील के उपस्थित न होने के कारण पहली ही सुनवाई स्थगित हो गई। इसलिए आप जो चाहें कानून बना लें, लेकिन जब तक उन्हें लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक उन कानूनों का क्या फायदा?"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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