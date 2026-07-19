राम मंदिर चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है; राहुल-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस साझा पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ तौर पर कहा कि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले देश का सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों नेताओं ने राम मंदिर के चंदे में हुई कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी पर तीखे सवाल उठाए हैं और इसे अस्वीकार्य बताया है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर भी निशाना साधा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस साझा पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ तौर पर कहा कि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। दोनों नेताओं ने पत्र में लिखा, "इस तरह के गंभीर अपराध के सामने आपकी खामोशी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस मामले में जवाबदेही तय करें और जनता को सच बताएं।"

चंपत राय पर साधा निशाना कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कलंकित बताया। पत्र में प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए लिखा गया कि इसके कलंकित पूर्व महासचिव आपके बेहद करीबी सहयोगी भी रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वह इस पूरे मामले का सच सामने लेकर आएं।

आगामी मॉनसून सत्र से पहले उठाए गए इस कदम से साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह बिना किसी देरी के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी वित्तीय मामलों की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच का आदेश दें।