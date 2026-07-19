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राम मंदिर चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है; राहुल-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस साझा पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ तौर पर कहा कि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

राम मंदिर चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है; राहुल-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले देश का सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों नेताओं ने राम मंदिर के चंदे में हुई कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी पर तीखे सवाल उठाए हैं और इसे अस्वीकार्य बताया है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर भी निशाना साधा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस साझा पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ तौर पर कहा कि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। दोनों नेताओं ने पत्र में लिखा, "इस तरह के गंभीर अपराध के सामने आपकी खामोशी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस मामले में जवाबदेही तय करें और जनता को सच बताएं।"

चंपत राय पर साधा निशाना

कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कलंकित बताया। पत्र में प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए लिखा गया कि इसके कलंकित पूर्व महासचिव आपके बेहद करीबी सहयोगी भी रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वह इस पूरे मामले का सच सामने लेकर आएं।

आगामी मॉनसून सत्र से पहले उठाए गए इस कदम से साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह बिना किसी देरी के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी वित्तीय मामलों की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच का आदेश दें।

सार्वजनिक किए जाएं ट्रस्ट के खाते

राहुल गांधी और खरगे ने मांग की है कि जांच का दायरा केवल कागजी खातों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए देश-विदेश से मिले नकद, सोने, चांदी और अन्य सभी प्रकार के दानों व चढ़ावों के प्रबंधन की गहराई से जांच होनी चाहिए। पत्र में पारदर्शिता की वकालत करते हुए दोनों नेताओं ने लिखा, "इस जांच की रिपोर्ट और ट्रस्ट के सभी खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि देश और दुनिया के हर राम भक्त को यह पता चल सके कि उनके द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान का उपयोग कहां और कैसे किया गया है।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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