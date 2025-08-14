Your order is a threat to justice SC Justice Pardiwala now reprimands Karnataka HC न्याय के लिए खतरा है आपका आदेश; SC के जस्टिस पारदीवाला ने अब कर्नाटक HC को फटकारा, India News in Hindi - Hindustan
न्याय के लिए खतरा है आपका आदेश; SC के जस्टिस पारदीवाला ने अब कर्नाटक HC को फटकारा

जस्टिस पारदीवाला ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि यदि आरोपी को जेल में विशेष या ‘फाइव स्टार’ सुविधाएं मिलती पाई गईं, तो संबंधित जेल अधीक्षक को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:02 PM
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को रेणुकास्वामी हत्याकांड में मिली जमानत रद्द करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को गंभीर कानूनी खामियों से ग्रस्त बताया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत इतने गंभीर मामले में जमानत देते समय कोई ठोस या विशेष कारण दर्ज नहीं किया। आदेश में तथ्यों का पर्याप्त उल्लेख नहीं था और यह मशीनी ढंग से विवेक का प्रयोग प्रतीत होता है।

पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों में कथित विरोधाभास और देरी जैसे मुद्दों की गहन जांच की, जो ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान तय होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इतने गंभीर अपराध में जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, गंभीरता, आरोपी की भूमिका और ट्रायल में हस्तक्षेप की संभावना पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। गवाहों को प्रभावित करने के आरोप, फोरेंसिक सबूत जमानत रद्द करने को और मजबूत करते हैं।” देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट पर तीखी टिपण्णी करते हुए कहा कि ऐसे आदेश न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए खतरा हैं और ट्रायल को पटरी से उतार सकते हैं।

जेल में ‘वीआईपी ट्रीटमेंट’ पर सख्त चेतावनी

जस्टिस पारदीवाला ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि यदि आरोपी को जेल में विशेष या ‘फाइव स्टार’ सुविधाएं मिलती पाई गईं, तो संबंधित जेल अधीक्षक को तुरंत निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है।”

क्या है मामला?

33 साल की रेणुकास्वामी को कथित रूप से दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य ने अगवा कर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, रेणुकास्वामी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश व तस्वीरें भेज रहा था और दर्शन के वैवाहिक विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा था। 11 जून 2024 को दर्शन को गिरफ्तार किया गया। इससे ठीक दो दिन पहले रेणुकास्वामी का शव एक नाले से मिला था। सितंबर 2024 में दाखिल चार्जशीट में पवित्रा गौड़ा को मुख्य आरोपी और दर्शन को आरोपी नंबर दो बनाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन और अन्य की जमानत रद्द करते हुए ट्रायल को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया है।

