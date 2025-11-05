Hindustan Hindi News
आपके भविष्य की चोरी की जा रही, गंभीरता से लें; जेन-Z से राहुल गांधी ने क्या अपील की?

संक्षेप: राहुल गांधी ने दावा किया कि ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके हरियाणा में 10 बूथ पर 22 अलग अलग-अलग नाम से फर्जी मतदाता बनाए गए थे। उन्होंने कथित फर्जी मतदाताओं के कुछ और उदाहरण भी दिए।

Wed, 5 Nov 2025 02:31 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिए चुनाव चोरी किया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सांठगांठ करके ‘वोट चोरी’ करवाई है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और यह सब राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने देश के जेन-जी से आग्रह करते हुए कहा कि वे इसे 'गंभीरता से लें क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है।'

राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों के जरिए कांग्रेस की अपार बहुमत वाली जीत को हार में बदल दिया गया। राहुल ने इसे 'ऑपरेशन सरकार चोरी' करार देते हुए कहा कि यह चोरी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित तरीके से की गई, और इसका सीधा असर भारत के जेन-जेड (युवा पीढ़ी) के भविष्य पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने 'एच फाइल्स' नाम से दस्तावेज पेश किए, जिन्हें उन्होंने 'हाइड्रोजन बम' बताया। उन्होंने कहा, 'मैं ‘जेन जी’ से कहना चाहता हूं कि देखिए कि कैसे आपके भविष्य की चोरी की जा रही है। मैं भारत के जेन-जी से अपील करता हूं कि इसे गंभीरता से लें, क्योंकि आपका भविष्य चुराया जा रहा है।'

राहुल ने जोर देकर कहा कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटरों में से हर आठवां वोटर (यानी 12.5 प्रतिशत) फर्जी है। उन्होंने ईसीआई पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी का दावा- पूरा राज्य चुराया गया है

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हमने यह नाम रखा है ‘H Files’, और यह इस बारे में है कि कैसे पूरे राज्य को चुराया गया। हमें हरियाणा के कई प्रत्याशियों से शिकायतें मिलीं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनके सभी अनुमान उल्टे पड़ गए। हमने यह अनुभव पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी किया था, लेकिन इस बार हमने तय किया कि हरियाणा के मामलों में गहराई से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत को हार में बदलने की एक संगठित साजिश रची गई थी।

“पोस्टल वोट और बूथ वोटों में भारी अंतर”

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार पोस्टल वोट्स और वास्तविक वोटिंग के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह पहले कभी नहीं हुआ था। जब हमने डेटा देखा तो मैं खुद हैरान था। मैंने अपनी टीम से कहा कि कई बार क्रॉस-चेक करो।

एक महिला ने 22 बार वोट डाला, फोटो ब्राजील की मॉडल की

राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हुए कहा कि हमने एक महिला की पहचान की जो हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाल चुकी है। उसके पास कई नाम हैं। और जो फोटो उससे जुड़ी है, वह असल में एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक इमेज है। यह एक केंद्रीकृत ऑपरेशन है, और ऐसी करीब 25 लाख एंट्रियां हमारे पास हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से चुनाव हारी, और इस तरह की गड़बड़ियों ने परिणाम को प्रभावित किया।

यह मुद्दा युवाओं और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है- राहुल

राहुल गांधी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की GenZ पीढ़ी इसे ध्यान से समझे, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। मैं भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन हमारे पास 100% सबूत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदला गया।

