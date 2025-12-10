बेटी के बॉयफ्रेंड को रिश्ते की बात करने को बुलाया, गर्लफ्रेंड के सामने मां ने पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: पुलिस का कहना है कि प्रेमी जोड़ा कक्षा 10 से एक-दूसरे को जानता था। दोनों अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। लड़की के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, फिर भी दोनों चोरी-छिपे मिलते रहते थे।

तेलंगाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की हत्या के आरोप में उसकी प्रेमिका की मां पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, बुधवार को संगारेड्डी जिले में 19 साल के बीटेक छात्र की मौत हो गई। आरोप है कि प्रेमिका की मां ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हुई। इसी घटना में प्रेमिका भी घायल हुई है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद आरोपी मां फरार है।

पुलिस का कहना है कि प्रेमी जोड़ा कक्षा 10 से एक-दूसरे को जानता था। दोनों अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। लड़की के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, फिर भी दोनों चोरी-छिपे मिलते रहते थे। बताया गया कि बुधवार को लड़की की मां और परिवार वालों ने रिश्ते की बात करने के लिए युवक को घर बुलाया। वहां बहस हुई, फिर झगड़ा हो गया। गुस्साई मां ने पहले अपनी बेटी को पीटना शुरू किया। जब युवक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो मां ने उस पर भी हमला कर दिया।

आरोप है कि हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ, मारपीट से घायल लड़की को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।