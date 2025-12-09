आपका चेहरा सालभर से वहां दिख रहा और आप अब जाग रहे; इस राज्य के उपमुख्यमंत्री की याचिका पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट

संक्षेप: सुनवाई के दौरान पीठ ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के वकील से कहा कि वे तीन दिनों के भीतर चौधरी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री अपलोड करने वालों का IP एड्रेस व बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी द्वारा दायर मानहानि से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की और उनसे कहा कि वे इस मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वालों को भी पक्षकार बनाएं। सुरिंदर चौधरी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और उन्होंने अपने खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वालों के खिलाफ स्थाई व जरूरी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन संकेत देने वाली अपमानजनक सामग्री डाली गई है। इस मामले में जल्द सुनवाई के चौधरी के आग्रह को जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने मान लिया। अब इस मामले में 13 जनवरी 2026 की बजाय इसी साल 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चौधरी के वकील ने पीठ से उनके मुवक्किल के खिलाफ इंटरनेट पर उपलब्ध आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश देने की अपील करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे पर एक महिला की तस्वीर लगा दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि आपका चेहरा एक साल से ज्यादा समय से वहां है और आप अभी जाग रहे हैं। पीठ ने कहा कि पहले इस तरह की साम्रगी डालने वालों को पक्षकार बनाए, फिर उन्हें अदालत में आने दीजिए। इसके बाद इनके खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के वकील से कहा कि वे तीन दिनों के भीतर चौधरी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री अपलोड करने वालों का IP एड्रेस व बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस तरह की सामग्री डालने वालों को पक्षकार बनाएं और उनकी सूची पीठ को दें, ताकि सख्त कदम उठाए जा सकें। इसके अलावा पीठ ने इन पक्षकारों को याचिका की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा।