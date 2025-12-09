आपका चेहरा सालभर से वहां दिख रहा और आप अब जाग रहे; इस राज्य के उपमुख्यमंत्री की याचिका पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsyoU waking up now, HC commented on the petition filed by Deputy CM of J&amp;K
Dec 09, 2025 03:08 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी द्वारा दायर मानहानि से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की और उनसे कहा कि वे इस मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वालों को भी पक्षकार बनाएं। सुरिंदर चौधरी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और उन्होंने अपने खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वालों के खिलाफ स्थाई व जरूरी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन संकेत देने वाली अपमानजनक सामग्री डाली गई है। इस मामले में जल्द सुनवाई के चौधरी के आग्रह को जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने मान लिया। अब इस मामले में 13 जनवरी 2026 की बजाय इसी साल 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।

चौधरी के वकील ने पीठ से उनके मुवक्किल के खिलाफ इंटरनेट पर उपलब्ध आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश देने की अपील करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे पर एक महिला की तस्वीर लगा दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि आपका चेहरा एक साल से ज्यादा समय से वहां है और आप अभी जाग रहे हैं। पीठ ने कहा कि पहले इस तरह की साम्रगी डालने वालों को पक्षकार बनाए, फिर उन्हें अदालत में आने दीजिए। इसके बाद इनके खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के वकील से कहा कि वे तीन दिनों के भीतर चौधरी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री अपलोड करने वालों का IP एड्रेस व बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस तरह की सामग्री डालने वालों को पक्षकार बनाएं और उनकी सूची पीठ को दें, ताकि सख्त कदम उठाए जा सकें। इसके अलावा पीठ ने इन पक्षकारों को याचिका की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा।

Srinagar: Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah with Deputy Chief Minister Surinder Kumar Choudhary during a public rally after inaugurating the Noor Jahan Bridge, in Srinagar, Friday, Oct. 31, 2025. (PTI Photo)(PTI10_31_2025_000501B)

हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता उपमुख्यमंत्री से कहा कि उन्होंने अब तक आपत्तिजनक सामग्री की प्रति अदालत को उपलब्ध नही कराई है, और उसके बिना यह तय नहीं किया जा सकता कि यह बदनाम करने वाली सामग्री है या नहीं। दरअसल पीठ ने चौधरी (जो नौशेरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं) से सामग्री के साथ बदनाम करने वाला कंटेंट रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया था कि यौन संबंधी इशारे करने जैसा आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। वकील ने कहा कि ज्यादातर कंटेंट दो साल पुराना है। इनमें से अधिकांश URLs मीडिया रिपोर्ट्स से जुड़े हैं।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
