हिंदुओं को इतने साल वोट दिया, अब यूसुफ पठान को दो; कांग्रेस नेता ने बताया ममता बनर्जी का बयान

सिर्फ सांसद ही नहीं ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में भी टूट का सामना कर रही है। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सबसे पहले बड़ी संख्या में पार्षदों ने इस्तीफा देना शुरू किया था। वहीं, बाद में 80 में से 60 विधायक बागी हो गए।

लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को चुनाव में उतारने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर TMC पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि करोड़ों रुपये खर्च कर पठान को सिर्फ उन्हें हराने के लिए उतारा गया था। साथ ही कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट देने की अपील की थी। चौधरी का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब अटकलें हैं कि पठान टीएमसी के बागी गुट में शामिल होकर केंद्र सरकार को समर्थन दे सकते हैं।

'मुझे हराने पठान को उतारा' टीएमसी ने पठान को बहरामपुर सीट से लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट दिया था। चौधरी ने एएनआई को बताया, 'मुझे हराने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके उन्हें मैदान में उतारा गया है। ममता बनर्जी ने खुद वहां जाकर उन्हें उम्मीदवार बनाया और प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दें... उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतने सालों तक हिंदुओं को वोट दिया है, तो इस बार उन्हें वोट दें।'

बागी गुट में हो सकते हैं शामिल खास बात है कि दिल्ली में टीएमसी के संसदीय दल में भी बगावत हो गई है। खबरें हैं कि करीब 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन NDA को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अब इस गुट की अगुवाई कर रहीं वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पठान भी इस गुट में शामिल हैं।

ममता बनर्जी को किया मना? हाल ही में खबरें आई थीं कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पठान से इस्तीफा देने को कहा था, जिसे पूर्व क्रिकेटर ने मना कर दिया था। खुद लोकसभा सांसद ने बाद में कहा था कि बनर्जी या पार्टी के किसी भी नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा था कि इस तरह के दावे पूरी तरह से झूठे हैं।

वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इनकार किया था कि उन्हें किसी ने भी पठान को मनाने के लिए नहीं कहा था। दरअसल, दावे किए जा रहे थे कि बनर्जी ने गांगुली से संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया था।