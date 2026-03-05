कैसे व्यक्ति हैं मोदी? भारत की यात्रा कर लौटे कनाडा PM ने दिया जवाब

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से दो मार्च तक भारत यात्रा पर थे, इस दौरान भारत और कनाडा ने यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की।

भारत और कनाडा के बीच बिगड़े रिश्ते अब सुधरते नजर आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी एकदम यूनीक व्यक्ति हैं। हाल ही में पीएम कार्नी भारत की यात्रा कर अपने देश वापस लौटे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत और कनाडा के बीच जल्द ही बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी से पूछा गया, 'आपने पीएम मोदी के साथ कुछ दिन गुजारे थे। उनके बारे में आपका अंदाजा क्या है।' इसके जवाब में कनाडा पीएम ने कहा, 'वह बहुत ही यूनिक हैं। 25 साल लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। ...हर वीकेंड वह बाहर निकलते हैं और प्रचार करते हैं।'

भारत यात्रा कनाडा के प्रधानमंत्री 27 फरवरी से दो मार्च तक भारत यात्रा पर थे, इस दौरान भारत और कनाडा ने यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही जल्द ही एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पूरा करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं के बीच हुई यह व्यापक वार्ता इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह संबंधों में आए एक लंबे गतिरोध के बाद हो रही है।

बिगड़ गए थे रिश्ते साल 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता के आरोप लगाए थे। खास बात है कि इन निराधार आरोपों के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। उस समय उपजी तल्खी ने व्यापारिक और कूटनीतिक संवाद को लगभग रोक कर दिया था।

सोमवार को पीएम मोदी ने कहा था कि कनाडा के पेंशन कोष ने अब तक भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। यह भारत की आर्थिक प्रगति में उनके गहरे और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, 'हमारा साझा लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। आर्थिक सहयोग की इस विराट क्षमता का दोहन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए 'सीईपीए' को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।'