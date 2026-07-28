आपने एकदम ठीक किया: CJP के आंदोलन पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, जेन जी को सलाम
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज लोकसभा में बोलते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को ठीक बताया। उन्होंने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर हुए प्रदर्शन पर कहाकि आपने एकदम ठीक किया।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज लोकसभा में बोलते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को ठीक बताया। उन्होंने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर हुए प्रदर्शन पर कहाकि आपने एकदम ठीक किया। इसके साथ ही उन्होंने जेन जी को सैल्यूट भी किया। तेजस्वी ने कहाकि देश के युवाओं ने जिस तरह से सरकार से सवाल पूछा है। जिस तरह से सरकार की जिम्मेदारी तय की है, उन्होंने एकदम ठीक किया है। उन्होंने कहाकि यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तेजस्वी सूर्या ने इस दौरान कहाकि इस सरकार ने हमेशा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया है। हम आगे भी यह करते रहेंगे। करीब आधे घंटे के अपने भाषण के दौरान तेजस्वी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा।
विपक्ष से पूछे कड़े सवाल
लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की। सूर्या ने कहाकि हमारी सरकार साल 2020 में यह पॉलिसी लेकर आई थी। इसके बाद इस देश की शिक्षा और परीक्षा में शुचिता आई है। तेजस्वी सूर्या ने कहाकि हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहाकि यह बदलाव पिछले 34 साल से लंबित था। हमारी सरकार ने यह कर दिखाया। उन्होंने कहाकि अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष कई सांसदों ने परीक्षा को लेकर अच्छे सुझाव दिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है?
युवाओं को भविष्य की चिंता
लोकसभा में बोलते हुए, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहाकि पूरे देश के युवा इस संसद और हम सभी की तरफ देख रहे हैं। इस बहस और चर्चा से क्या निकलेगा? घर से इस सदन को देख रहा आम युवा इस उलझन में फंसी बातों को लेकर परेशान नहीं है। उसे यह नहीं कि किस सरकार के तहत क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, या कौन-सी पार्टी अलग-अलग राज्यों में सत्ता में थी। जो छात्र अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे सिर्फ यह चिंता है कि भविष्य के लिए सिस्टम कैसे सुधरेगा।
सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस
लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सत्ता पक्षा तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान सत्तापक्ष ने विधेयक को परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के हित में उठाया गया सख्त कदम बताया। जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास करार देते हुए कहाकि समस्या कानून की नहीं, बल्कि शासन की मंशा और जवाबदेही की है।
सीजेपी ने दिया था धरना
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दिया। इस दौरान छात्रों पर बल प्रयोग भी किया गया। लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन न लेने का वादा किया। साथ ही नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपए देने की बात पर भी सरकार राजी हो गई।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।