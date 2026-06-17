Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुम लोग परजीवी हो, ‘कॉकरोच’ वाले बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने अब किसे कहा ऐसा?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

CJI ने इससे पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। इस पर खूब बवाल हुआ। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वे फर्जी डिग्रीधारकों की बात कर रहे थे।

तुम लोग परजीवी हो, ‘कॉकरोच’ वाले बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने अब किसे कहा ऐसा?

देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी को लेकर देशभर में हुए बवाल के बाद अब CJI ने एक बार एक एक ऐसी ही टिप्पणी की है। CJI सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को बेल देने से मना करते हुए कहा कि इस तरह के लोग परजीवी की तरह होते हैं और इसीलिए इनका जेल में ही रहना बेहतर है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपराधी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणियां कीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधी 'परजीवी' हैं जो लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करते हैं और उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं होता। पीठ ने आगे कहा कि ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे रखना ही समाज के हित में है।

ये भी पढ़ें:क्या थी याचिका, जिस पर भड़क गए CJI सूर्यकांत; बेरोजगार युवाओं को बता दिया कॉकरोच

क्या बोले CJI?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आरोपी को फटकार लगाते हुए कहा, "तुम लोग परजीवी हो जो निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगते हो। साइबर अपराधियों के प्रति हमें बहुत सख्त होना ही पड़ेगा।" सीजेआई ने आगे साइबर अपराध के दायरे पर भी चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा, “तुम लोग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। तमिलनाडु में किसी से धोखाधड़ी करते हो और फिर वहां से जम्मू चले जाते हो। समाज का हित इसी में है कि तुम जैसे लोग जेल के अंदर ही रहें।”

ये भी पढ़ें:बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह, एक्टिविस्ट बन करते हैं सिस्टम पर हमला; भड़क गए CJI

कॉकरोच वाले बयान पर बवाल

गौरतलब है कि इससे पहले CJI सूर्यकांत ने इससे पहले भी एक मामले में इस तरह की टिप्पणी की थी। तब उनके बयान पर खूब बवाल हुआ था। CJI सूर्यकांत ने बीते महीने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवा आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला शुरू कर देते हैं।

ये भी पढ़ें:बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताने पर CJI सूर्यकांत की आई सफाई, बोले- मीडिया ने…

विवाद बढ़ने पर दी थी सफाई

उनके इस बवाल के बाद बवाल मच गया था और कहा जा रहा था कि देश के मुख्य न्यायधीश को युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसके बाद CJI सूर्यकांत ने सफाई पेश की थी कि और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। CJI ने एक बयान में कहा, ''मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक हल्के मामले की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया है।'' जस्टिस सूयकांत ने कहा कि उन्होंने यह बयान ''नकली और फर्जी डिग्रियों'' के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे लोगों के लिए था और मीडिया के एक वर्ग द्वारा उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि तब तक विवाद बढ़ चुका था। नाराज युवाओं ने विरोध जताने के लिए एक पार्टी भी बनाई है, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है और इसे एक देशव्यापी आंदोलन में बदलने की तैयारी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
cji suryakant Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।