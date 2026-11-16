‘आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं’; भरी अदालत CJI पर ही भड़क गया वकील; SC में बड़ा ड्रामा

CJI Suryakant: आरोपी वकील ने अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए बेंच से कहा कि उनका मामला 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में रखा गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

CJI Suryakant: सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर वन यानी देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में आज (सोमवार, 16 नवंबर) को बड़ा बवाल देखने को मिला। दरअसल, CJI के सामने पेश एक वकील उन्हीं पर भड़क उठा और उन्हें बेईमान करार दे दिया। यह तब हुआ, जब CJI ने वकील से इंतजार करने को कहा और बोले, "हम देखेंगे", लेकिन वकील ने इंतजार करने से मना कर दिया। इसी बीच भड़के वकील ने कहा, "आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आपमें ईमानदारी नहीं है।" इसके बाद आनन-फानन में कोर्टरूम की कार्यवाही को म्यूट (आवाज बंद) कर दिया गया। कोर्ट के एसकॉर्ट गार्ड ने फिर उस वकील को वहां से जबरन बाहर किया।

इससे पहले वकील ने सीजेआई से अपने मामले को तुरंत सुनने की गुहार लगाते हुए तहा कि उसे तुरंत सुनें क्योंकि उनका मामला बहुत अर्जेंट है, और ऐसा कहने के लिए उन्होंने शुरुआत में ही माफी मांग ली। जब यह नाटकीय घटनाक्रम हुआ, तब बेंच में CJI सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी पीठासीन थे।

वकील ने कोर्ट में क्या कहा? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मताबिक, आरोपी वकील ने अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए बेंच से कहा कि उनका मामला 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में रखा गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, "यह मामला 2 नवंबर को जस्टिस सूर्य कांत के कार्यालय में दिया गया था। 15 दिन बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए मुझे इस कोर्ट के सामने आना पड़ा।" हालांकि, उन्होंने अपनी बात कहते हुए शुरुआत में ही बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए दोपहर 2 बजे इस मामले को उठाने के लिए माफी मांगी, और कहा कि वे एक आपातकालीन स्थिति के कारण ऐसा कर रहे हैं।

जस्टिस मोहना ने हस्तक्षेप किया, फिर वकील भड़क गए इस बीच, जस्टिस वी. मोहना ने वकील से कहा, "आप इस तरह से कोई बात नहीं रख सकते।" वकील अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, "नहीं, मैं एक आपातकालीन स्थिति के कारण आया हूँ। मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ। कृपया आप बस ये कागजात देख लें।" इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने उस वकील से इंतजार करने को कहा और बोले, "हम देखेंगे, आप बस थोड़ा इंतजार करें।" इसी पर वो वकील भड़क उठे और CJI खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है!"

बाकी दोनों जजों का सम्मान करते हैं हालांकि, सूत्रों के मुताबिक वकील ने यह भी कहा कि वे बेंच में मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठे जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना का सम्मान करते हैं, लेकिन वे मुख्य न्यायाधीश को इस पद के लायक नहीं मानते। इस हंगामे के बाद, कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो बंद कर दिया गया। कोर्टरूम में मौजूद वकीलों के अनुसार, बाद में उस वकील को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया। बताया जाता है कि कोर्टरूम में मौजूद अन्य वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से उस वकील के बर्ताव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। ऐसा लगता है कि वह वकील अपने खिलाफ चल रहे अवमानना ​​के मामले को लेकर परेशान था।

पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसा ङटना हो चकी है। इसी साल जुलाई में खुद अपना पक्ष रख रहे एक याचिकाकर्ता, प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया और मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, तब बेंच ने उनके खिलाफ कोई भी अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता परेशान लग रहा था और उसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई के दौरान, जब भी याचिकाकर्ता खुद पेश होते थे, तो उनका ऑडियो और वीडियो बंद करना शुरू कर दिया।