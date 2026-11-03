हमेशा के लिए आप प्रदर्शन स्थल कब्जा नहीं सकते, कहां जाएंगे किसान-मजदूर और ट्रेड यूनियन्स? CJI की दो टूक

SC ने त्योहार के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर रोक लगाने संबंधी कारोबारी संगठनों की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगते हुए कहा कि किसी प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा करके नहीं रखा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारी मौसम में मंगलवार (3 नवंबर) को दो टूक कहा कि कोई भी संगठन, व्यक्ति या प्रदर्शनकारी किसी भी विरोध स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा करके नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जगहों पर केवल एक निश्चित समय के लिए ही कब्जा किया जा सकता है, ताकि अन्य समूह भी उनका इस्तेमाल कर सकें। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

CJI कांत ने कहा, "आप हमेशा के लिए किसी खास जगह पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि और भी प्रदर्शनकारी हैं। किसान कहाँ जाएँगे? मजदूर कहाँ जाएँगे? ट्रेड यूनियनें कहाँ जाएँगी? बेघर लोग कहाँ जाएँगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है।" सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को हुए नुकसान का भी ज़िक्र किया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, “यहां अलग-अलग दावे हैं। विरोध करने का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक वैसे ही जैसे व्यापार करने का अधिकार है। यहां व्यापार का मतलब सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नहीं है, बल्कि हम दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका के साधन की बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी के लिए कहाँ जाए?”

हर किसी को विरोध करने का अधिकार CJI कांत ने अलग-अलग मुद्दों को उठाने वाले प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद परस्पर विरोधी दावों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "आपको यह भी समझना चाहिए कि और समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि किसी और विरोध प्रदर्शन के लिए भी कोई अनुरोध आए। जगह एक हो या दो, लेकिन हर किसी को विरोध करने का अधिकार है... आप सिर्फ इसलिए दूसरों को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि आपने उस जगह पर कब्जा कर रखा है। आप यह नहीं कह सकते कि आपने कब्जा कर लिया है, इसलिए आप दूसरों को वहाँ आने नहीं देंगे।"

कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप दरअसल, पीठ किराना कमेटी दिल्ली की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिममें रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है। पीठ व्यापारियों की याचिका के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित करने से जुड़े मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। पीठ ने व्यापारिक संगठनों से कहा कि वे कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाने वाली अपनी याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित कर रहे संगठनों को भी पक्षकार बनाएं।