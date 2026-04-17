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तुम तो हिंदू हो, अमित शाह की मदद करो; जब जज से बोले थे बाल ठाकरे- संजय राउत का दावा

Apr 17, 2026 08:39 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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बाला साहेब ने मनोहर जोशी को जज के पास भेजा और कहा कि तुम अपने फोन से जज से मेरी बात करवाना। जोशी ने जज से बाला साहेब की बात करवाई और बाला साहेब ने कहा तुम अमित शाह की मदद करो वो परेशानी में है।

तुम तो हिंदू हो, अमित शाह की मदद करो; जब जज से बोले थे बाल ठाकरे- संजय राउत का दावा

शिवसेना के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका दावा है कि अमित शाह जब गुजरात की राजनीति में थे और उनके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कई केस कर दिए गए थे तो वह मदद के लिए बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंचे थे। उस समय बाल ठाकरे ने जज को फोन कर उन्हें मदद करने के लिए कहा था।

कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान संजय राउत ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। हालांकि, जब उनसे शिवसेना में हुई टूट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया।

संजय राउत ने अमित शाह को लेकर क्या कहा?

मातोश्री में बालासाहेब ठाकरे, मैं और हमारे कुछ साथी बैठे थे तो गेट से बार बार एक मैसेज आता था कि कोई गुजरात से विधायक अमित शाह है जो बाला साहब से मिलना चाहते हैं। बाला साहेब ने शाम को आने को कहा। अमित शाह फिर शाम को आए और सिक्योरिटी ने फोन किया तो फोन मैने ही उठाया तो मैने बाला साहेब से कहा कि कोई अमित शाह गुजरात से आया है बहुत परेशानी में एक बार आप मिल लीजिए। उन्होंने कहा अगले दिन 11 बजे बुला लो।

अमित शाह 11 बजे आ गए और बाला साहेब को प्रणाम किया। अमित शाह ने कहा साहेब मैं कट्टर हिंदुवादी हूं और कांग्रेस ने मेरे ऊपर बहुत केस कर रखे हैं। मुझे तड़ीपार कर दिया है। मैं गुजरात भी नहीं जा सकता। अब मेरी फाइल मुंबई ट्रांसफर हो गई है तो आप जज को फोन करो वो आपकी बात मानेंगे।

बाला साहेब ने मनोहर जोशी को जज के पास भेजा और कहा कि तुम अपने फोन से जज से मेरी बात करवाना। जोशी ने जज से बाला साहेब की बात करवाई और बाला साहेब ने कहा तुम अमित शाह की मदद करो वो परेशानी में है। जज ने कहा साहेब ये डबल बेंच है और दूसरा जज मुस्लिम है। तो बाला साहब बोले तुम तो हिंदू हो मदद करो। बाला साहेब की इतनी मदद और उपकार करने के बाद भी इन लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शिवसेना तोड़ दी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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