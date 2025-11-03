बिहार में योगी ने चला 'घुसपैठिया' वाला दांव, Air India की फ्लाइट में खराबी; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: Top News Today: बिहार के चुनावी प्रचार अभियान अपने पूरे जोर-शोर पर हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं द्वारा जनता को लुभाने के लिए वादे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक-दूसरे पर तीखे जुबानी हमले भी हो रहे हैं।

बिहार के चुनावी प्रचार अभियान अपने पूरे जोर-शोर पर हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं द्वारा जनता को लुभाने के लिए वादे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक-दूसरे पर तीखे जुबानी हमले भी हो रहे हैं। इसी चुनावी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एक बार फिर एनडीए सत्ता में आती है, तो सभी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही, उनकी संपत्तियों को जब्त करके जरूरतमंद गरीबों के बीच बांट दिया जाएगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरे...

एनडीए सरकार बनी तो घुसपैठियों को भगाएंगे बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चुनावी रैली में दावा किया कि अगर बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार सत्ता में आती है, तो राज्य से घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा और उनकी सारी संपत्ति गरीबों के बीच वितरित कर दी जाएगी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में लगातार आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 'इंडिया गठबंधन के तीन बंदर' बताते हुए कहा कि ये तीनों सत्ताधारी एनडीए द्वारा किए जा रहे सभी सकारात्मक कार्यों को न तो देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही बोल पा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में खराबी एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है, जिसके चलते उड़ान को डायवर्ट करना पड़ा। इस बार अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए नई दिल्ली पहुंचने वाली एयर इंडिया फ्लाइट से जुड़ा है। उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या का संदेह होने पर सोमवार को विमान को मंगोलिया के उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पढ़ें पूरी खबर...

सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों का वीडियो बनाओ और इनाम पाओ ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने सड़कों पर कचरा फेंकने की समस्या का अनोखा समाधान निकाला है। अब लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते हुए कैद हो रहे व्यक्तियों का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इसके बदले 250 रुपये का पुरस्कार पाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...