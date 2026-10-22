योगेंद्र यादव बोले- इस्तीफा नहीं, निष्पक्ष चुनाव चाहिए; उधर नेहा बोरा ने CJP प्रोटेस्ट से किया किनारा, टॉप-5

योगेंद्र यादव ने कहा है कि लोग अभी मोदी का इस्तीफा नहीं चाहते, सिर्फ निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। दूसरी ओर नेहा बोरा ने CJP प्रोटेस्ट से खुद को अलग बताया है। वहीं टीम इंडिया ने T20 में सबसे बड़ा लक्ष्य चेज किया।

Top News Today: आज की पांच बड़ी खबरों में योगेंद्र यादव ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग अभी मोदी सरकार का इस्तीफा नहीं चाहते, सिर्फ निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में नेहा बोरा ने CJP प्रोटेस्ट से खुद को अलग बताया। सऊदी अरब पर हमलों की भारत ने कड़ी निंदा की, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान भी गई है। वहीं क्रिकेट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य चेज कर इतिहास रच दिया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

योगेंद्र यादव ने कहा- लोग अभी मोदी का इस्तीफा नहीं चाहते स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा या सरकार बदलने की मांग नहीं की जानी चाहिए। यादव के मुताबिक, आंदोलन में शामिल हजारों-लाखों लोग और करोड़ों लोगों की सहानुभूति सिर्फ निष्पक्ष चुनाव चाहती है। उन्होंने कहा कि अभी मोदी सरकार के इस्तीफे की बात करना इस आंदोलन की मांग नहीं है। लोग न्यूनतम मांग चाहते हैं, उतना ही रहना चाहिए। यादव ने माना कि यह बात कहने पर उन्हें गालियां पड़ सकती हैं, क्योंकि देश में असहमति की भाषा अच्छी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि कोई भी जन आंदोलन नेताओं की मर्जी से नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा से सफल होता है। पढ़ें पूरी खबर...

नेहा बोरा ने हाई कोर्ट में कहा- मैं CJP के प्रोटेस्ट से जुड़ी नहीं हूं दिल्ली हाई कोर्ट में AISA की स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान नेहा बोरा के वकील ने साफ कहा कि वे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कनॉट प्लेस वाले प्रोटेस्ट से अलग हैं। वकील के मुताबिक, नेहा को किसी दूसरे संगठन ने बुलाया था और वे मंडी हाउस में अपने ही आह्वान से जुड़ी हुई थीं। नेहा ने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए उन्हें अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुलिस के पीस बॉन्ड भरने वाले नोटिस को गलत बताया। पढ़ें पूरी खबर...

RSS के सहयोगी BMS ने कश्मीर में पहली बार खोला दफ्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने कश्मीर में अपना पहला खुला दफ्तर खोला है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बारसू गांव में यह संभागीय कार्यालय सार्वजनिक रूप से शुरू किया गया। BMS के कश्मीर प्रभारी समीर कुचे ने कहा कि अब घाटी में हालात बदल गए हैं, इसलिए छिपकर काम करने की जरूरत नहीं है। BMS का दावा है कि कश्मीर में 20 मजदूर संगठन उनके साथ जुड़े हैं। कई सालों तक गुप्त तरीके से काम करने के बाद यह पहली बार है जब संघ से जुड़ा कोई संगठन खुले तौर पर दफ्तर खोल रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

सऊदी अरब पर हमलों की भारत ने की निंदा भारत ने सऊदी अरब में हुए हमलों की सख्त निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है और इन्हें तुरंत बंद किया जाए। 21 अक्टूबर को दम्मम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले में एक भारतीय की मौत हो गई और दो भारतीय घायल हुए। पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले में एक और भारतीय घायल हुआ। मंत्रालय ने मृतक के परिवार से गहरी संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पढ़ें पूरी खबर...