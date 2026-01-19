Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsYoga Baba Ramdev on US President Donald Trump Nicolas Maduro Britain
जल्द बजेगा ट्रंप का बाजा, मादुरो जैसे हमें नहीं उठा सकते; बाबा रामदेव का दावा

जल्द बजेगा ट्रंप का बाजा, मादुरो जैसे हमें नहीं उठा सकते; बाबा रामदेव का दावा

संक्षेप:

Jan 19, 2026 06:22 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
योग गुरु बाबा रामदेव ने ब्रिटेन के जल्द ही टूटने का दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जिक्र किया और कहा कि ट्रंप उन्हें नहीं उठा कर ले जा सकते। बाबा रामदेव का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा रामदेव ने कहा, 'आज ब्रिटेन खुद टूटने की कगार पर है। ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीन देश बनने वाले हैं अभी। ये थोड़े दिन जो है, अभी हम बोलते नहीं क्योंकि ट्रंप जो है न जो भी बोले है उसको ठोके है। हमें तो क्या ठोकेगा... वो कौन है जिसको उठा कर ले गया था। मादुरो की तरह हमको उठा भी नहीं सकता। इतनी तो दमखम हमारे भीतर है। लेकिन देखना थोड़े दिनों के बाद इस ट्रंप के भी बाजे बजेंगे। कुछ नहीं है दुनियादारी में भाई...।'

बाबा रामदेव की तरफ से यह टिप्पणी हरियाणा के झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान की गई।

वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन

जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में पकड़ लिया गया था। इस घटना ने देश में अनिश्चितता को जन्म दे दिया था। वेनेजुएला के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रोड्रिगेज ने कमान संभाली थी।

ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ होता ईयू

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की बात कही गई। अब घोषणा से नाराज यूरोपीय नेताओं एवं राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिका-यूरोप संबंधों को कमजोर कर सकता है। साथ ही चेताया है कि ये एक 'खतरनाक नकारात्मक दौर' को जन्म दे सकता है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Baba Ramdev Donald Trump
