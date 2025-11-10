हां-हां, मुझे पता है...मेरे खिलाफ क्या चल रहा? जूता कांड पर क्यों बोले CJI गवई, किस खतरे की चर्चा?

संक्षेप: CJI ने यह टिप्पणी उस PIL की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को रेग्युलेट करने के लिए दिशानिर्देश या नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को भरी अदालत टिप्पणी की कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी इस कोर्ट के जजों को है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक नकली वीडियो के बारे में यह टिप्पणी की, जिसमें उनके कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश को गलत तरीके से दर्शाया गया है। CJI गवई ने ये भी कहा कि जजों और कोर्ट के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

CJI ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को रेग्युलेट करने के लिए दिशानिर्देश या नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने कहा, “हाँ-हाँ, हमने भी छेड़छाड़ कर बनाए गए उस वीडियो को देखा है।”

AI के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता वकील ने दलील दी कि अदालती प्रक्रियाओं में एआई उपकरणों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, हालाँकि इनमें संभावित जोखिम और कमियाँ भी हैं। वकील ने कहा, "यह न्यायालय भी एआई का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसमें कई बुराइयाँ हैं। तभी मुख्य न्यायाधीश बीच में ही बोल पड़े, "हमें इसकी जानकारी है, हमने हम दोनों का मॉर्फ्ड वीडियो देखा है।" दरअसल, CJI सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे मनगढ़ंत वीडियो का जिक्र कर रहे थे।

दो हफ़्ते बाद फिर सुनवाई उन्होंने याचिकाकर्ता वकील कार्तिकेय रावल से आगे पूछा, "आप इस याचिका को अभी खारिज करना चाहते हैं या दो हफ्ते बाद देखना चाहते हैं।" इसके बाद CJI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद तय कर दी। इस याचिका में भारत के न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में जेनएआई को रेग्यूलेट करने और उसका एकसमान उपयोग करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने या एक व्यापक विधायी या नीतिगत ढाँचे के गठन की माँग की गई है।