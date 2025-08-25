Yemen jailed Nurse Nimisha Priya case new petition filed in Supreme Court hearing denied निमिषा प्रिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी नई अर्जी, सुनवाई से इनकार; क्या मामला?, India News in Hindi - Hindustan
निमिषा प्रिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी नई अर्जी, सुनवाई से इनकार; क्या मामला?

निमिषा प्रिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी नई अर्जी, सुनवाई से इनकार; क्या मामला?

केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी पहुंची थी। कोर्ट ने ‘असत्यापित’ सार्वजनिक बयान देने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

Jagriti Kumari भाषाMon, 25 Aug 2025 03:40 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में दायर इस याचिका में लोगों को इस घटनाक्रम को लेकर भ्रामक सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के. ए. पॉल से कहा है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर सिर्फ सरकार ही बयान देगी दूसरा कोई नहीं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आश्वासन देते हुए गंभीर सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा, ‘‘आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी सामने आकर मीडिया से कुछ न कहे? अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई और मीडिया में टिप्पणी न करे। आप और क्या चाहते हैं?’’ वहीं अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके खत्म होने तक कोई मीडिया ब्रीफिंग न हो। याचिका को वापस लेने के साथ ही इस मामले को खारिज कर दिया गया।

याचिका में क्या?

इससे पहले याचिकाकर्ता पॉल ने निमिषा प्रिया मामले में मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस समय मामले में बातचीत जारी है और कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। याचिका में केंद्र को यमन के साथ तत्काल, समन्वित राजनयिक उपाय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सके।

निमिषा प्रिया को फिलहाल कोई खतरा नहीं

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय को 14 अगस्त को बताया गया था कि यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को तत्काल कोई खतरा नहीं है। शीर्ष अदालत उस समय एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को केरल के पलक्कड़ की 38 वर्षीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक माध्यमों का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। बता दें कि निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी कारोबारी साथी की हत्या का दोषी ठहराया गया था।

सना की जेल में कैद है निमिषा

उच्चतम न्यायालय को पिछले महीने यह भी बताया गया था कि 16 जुलाई को होने वाली प्रिया की फांसी पर रोक लगा दी गई है। वहीं केंद्र ने 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि प्रयास जारी हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रिया सुरक्षित रहे। इससे पहले निमिषा प्रिया को 2017 में दोषी ठहराया गया था। उसे 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई। फिलहाल वह यमन की राजधानी सना की एक जेल में कैद है।

