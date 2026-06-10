देखते ही PM मोदी बोले- ये वाला चाहिए, फिर शुभेंदु अधिकारी ने खिलाई झालमुड़ी और बन गया माहौल

PM Modi News: दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की अहम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनोखा और अलग अंदाज देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का स्वाद लेते हुए पीएम मोदी सहयोगी नेताओं के साथ जमकर हंसी-मजाक करते नजर आए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पूरा होने पर एनडीए नेताओं ने भारत मंडपम में उनको बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी का स्वाद लेते हुए सहयोगी नेताओं के साथ हंसी-मजाक का माहौल बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वीडियो साझा करते हुए लिखा कि आज एनडीए बैठक में साथी नेताओं के साथ झालमुड़ी साझा की।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्टॉल के पास खड़े हैं और सामने झालमुड़ी रखी हुई है। पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं और झालमुड़ी को देखते ही कहते हैं कि ये वाला चाहिए। इसके बाद हंसने लगते हैं। वहां मौजूद अन्य लोग भी हंसने लगते हैं। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी को झालमुड़ी देते हैं। इसके बाद पीएम मोदी थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाते हैं।

दरअसल, बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेता प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने पहुंचे। बैठक में एनडीए नेताओं ने उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। 10 जून तक प्रधानमंत्री मोदी ने 4399 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसके साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने इसका समर्थन किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नेताओं ने एक साथ समूह फोटो भी खिंचवाई। बैठक में शामिल सभी एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भविष्य में भी गठबंधन के साथ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

नेहरू और इंदिरा का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में पद संभाला था और 1964 में अपने निधन तक पद पर रहे। उनका कुल कार्यकाल लगभग 16 वर्ष 9 महीने रहा, लेकिन यह दो अलग-अलग अवधियों में नहीं बंटा था। वहीं, इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर लगभग 16 वर्ष सेवा की, लेकिन उनका कार्यकाल दो अलग-अलग दौर में था। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दो पूर्ण कार्यकालों के साथ अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं।