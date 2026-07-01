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ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा; AAP से BJP में गए राघव चड्डा को HC ने दिया बड़ा झटका; क्यों कहा ऐसा?

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद राघव चड्ढा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए कोई भी व्यापक अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा; AAP से BJP में गए राघव चड्डा को HC ने दिया बड़ा झटका; क्यों कहा ऐसा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को बुधवार (1 जुलाई) को करारा झटका दिया है और सोशल मीडिया पर चल रहे उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक पोस्ट को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नेताओं को व्यंग्यात्मक मजाक को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए और उसे झलने की आदत डालनी चाहिए। AAP से BJP में शामिल होने पर राघव चड्ढा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ 52 डॉक्यूमेंट्स हटाने की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनमें से सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स को ही हटाने का आदेश दिया, क्योंकि वे साफ तौर पर अश्लील और भद्दे थे। बाकी डॉक्यूमेंट्स को हटाने का कोई भी अंतरिम आदेश देने से कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। जज ने कहा, "मैंने सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स हटाने का आदेश दिया है। बाकी कंटेंट मानहानि करने वाला नहीं है।"

कंटेंट अपने-आप आपत्तिजनक या मानहानिकारक नहीं हो जाता

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन में बदलाव, कामकाज, नीतियों आदि के बारे में मजाक राजनीति का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, “किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की किसी भी कार्रवाई से - ज़्यादातर मामलों में, या सभी मामलों में - आम जनता या विरोधी पार्टियों के सदस्यों की आलोचना हो सकती है, वे नाराज हो सकते हैं या उनमें हलचल मच सकती है। कभी-कभी यह सब व्यंग्यात्मक मजाक के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, इससे ऐसा कंटेंट अपने-आप आपत्तिजनक या मानहानिकारक नहीं हो जाता।”

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व्यंग्य को अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रसाद ने आगे लिखा, "फिर से दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि सत्ता के पदों पर बैठे सार्वजनिक हस्तियों को व्यंग्यात्मक मजाक का शिकार बनने को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए, भले ही ये सब उन्हें बुरा लगता हो।" गौरतलब है कि 21 मई को अंतरिम रोक की अर्जी पर बहस के दौरान, कोर्ट ने शुरुआती तौर पर टिप्पणी की थी कि चड्ढा द्वारा बताए गए कंटेंट से पर्सनैलिटी राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं

कोर्ट ने कहा, “देखिए, मेरे मन में पहली बात यह आई कि शुरुआती तौर पर, इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना की जा रही है... निस्संदेह, आज़ादी के बाद से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते हुए बड़े हुए हैं। जिस तरह से फैसलों की आलोचना की जाती है। शायद उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं फैला था। अब यह बहुत ज़्यादा फैल गया है।”

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AI वीडियो में चड्ढा को साड़ी पहने दिखाया गया है

चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे AI-जनरेटेड डीपफेक, हेरफेर किए गए वीडियो, सिंथेटिक वॉयस क्लोनिंग, मॉर्फ्ड विजुअल्स, मनगढ़ंत भाषणों और भ्रामक डिजिटल कंटेंट के खिलाफ रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट को बताया गया कि कई तस्वीरों में चड्ढा को साड़ी पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर पैसे बरसाते हुए दिखाया गया था। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए मनोनीत चड्ढा इस साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए थे। चड्ढा के वकीलों ने तर्क दिया कि बताए गए कंटेंट अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं और इसका मतलब यह आरोप लगाना है कि उन्होंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया।

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क्या कोई राजनेता इतना संवेदनशील हो सकता है?

मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस प्रसाद ने यह भी पूछा कि क्या कोई राजनीतिक नेता इतना संवेदनशील हो सकता है। कोर्ट ने कहा, "आखिरकार, यह किसी व्यक्ति की टिप्पणी ही तो है। कृपया समझें। किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना करने वाली टिप्पणी... जब आप इन सभी तस्वीरों को देखते हैं... तो कृपया समझें कि यह हमला है या आलोचना... कृपया समझें। एक राजनीतिक नेता के तौर पर, क्या आप इतने संवेदनशील हो सकते हैं?" जज ने आगे कहा कि वे 'एमिकस क्यूरी' (न्यायालय मित्र) नियुक्त कर सकते हैं क्योंकि प्रतिवादी अज्ञात हैं। इस पर चड्ढा के वकील ने कहा कि वे अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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