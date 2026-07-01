ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा; AAP से BJP में गए राघव चड्डा को HC ने दिया बड़ा झटका; क्यों कहा ऐसा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद राघव चड्ढा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए कोई भी व्यापक अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को बुधवार (1 जुलाई) को करारा झटका दिया है और सोशल मीडिया पर चल रहे उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक पोस्ट को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नेताओं को व्यंग्यात्मक मजाक को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए और उसे झलने की आदत डालनी चाहिए। AAP से BJP में शामिल होने पर राघव चड्ढा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ 52 डॉक्यूमेंट्स हटाने की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनमें से सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स को ही हटाने का आदेश दिया, क्योंकि वे साफ तौर पर अश्लील और भद्दे थे। बाकी डॉक्यूमेंट्स को हटाने का कोई भी अंतरिम आदेश देने से कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। जज ने कहा, "मैंने सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स हटाने का आदेश दिया है। बाकी कंटेंट मानहानि करने वाला नहीं है।"

कंटेंट अपने-आप आपत्तिजनक या मानहानिकारक नहीं हो जाता सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन में बदलाव, कामकाज, नीतियों आदि के बारे में मजाक राजनीति का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, “किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की किसी भी कार्रवाई से - ज़्यादातर मामलों में, या सभी मामलों में - आम जनता या विरोधी पार्टियों के सदस्यों की आलोचना हो सकती है, वे नाराज हो सकते हैं या उनमें हलचल मच सकती है। कभी-कभी यह सब व्यंग्यात्मक मजाक के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, इससे ऐसा कंटेंट अपने-आप आपत्तिजनक या मानहानिकारक नहीं हो जाता।”

व्यंग्य को अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रसाद ने आगे लिखा, "फिर से दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि सत्ता के पदों पर बैठे सार्वजनिक हस्तियों को व्यंग्यात्मक मजाक का शिकार बनने को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए, भले ही ये सब उन्हें बुरा लगता हो।" गौरतलब है कि 21 मई को अंतरिम रोक की अर्जी पर बहस के दौरान, कोर्ट ने शुरुआती तौर पर टिप्पणी की थी कि चड्ढा द्वारा बताए गए कंटेंट से पर्सनैलिटी राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं कोर्ट ने कहा, “देखिए, मेरे मन में पहली बात यह आई कि शुरुआती तौर पर, इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना की जा रही है... निस्संदेह, आज़ादी के बाद से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते हुए बड़े हुए हैं। जिस तरह से फैसलों की आलोचना की जाती है। शायद उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं फैला था। अब यह बहुत ज़्यादा फैल गया है।”

AI वीडियो में चड्ढा को साड़ी पहने दिखाया गया है चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे AI-जनरेटेड डीपफेक, हेरफेर किए गए वीडियो, सिंथेटिक वॉयस क्लोनिंग, मॉर्फ्ड विजुअल्स, मनगढ़ंत भाषणों और भ्रामक डिजिटल कंटेंट के खिलाफ रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट को बताया गया कि कई तस्वीरों में चड्ढा को साड़ी पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर पैसे बरसाते हुए दिखाया गया था। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए मनोनीत चड्ढा इस साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए थे। चड्ढा के वकीलों ने तर्क दिया कि बताए गए कंटेंट अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं और इसका मतलब यह आरोप लगाना है कि उन्होंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया।