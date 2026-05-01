यह चुनावी बिल… पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीजल पर; LPG सिलेंडर महंगा होने पर भड़के राहुल गांधी
विपक्षी दल ने इस बात की ओर इशारा किया कि गैस की कीमतों में यह बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के ठीक दो दिन बाद हुई है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (1 मई) को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है और इसे 'चुनावी बिल' करार दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह एक "चुनावी बिल" है और अगली "मार" पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेताया था कि चुनाव के बाद महंगाई की मार पड़ेगी। विपक्षी दल ने इस बात की ओर इशारा किया कि गैस की कीमतों में यह बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के ठीक दो दिन बाद हुई है।
राहुल गांधी ने 'एक्स" पर हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में कहा, "कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कीमत में 993 रुपये की वृद्धि हुई है। एक दिन में हुई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। यह चुनावी बिल है।" उन्होंने आगे लिखा, "फरवरी से अब तक 1,380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी सिर्फ तीन महीनों में 81 फीसदी की वृद्धि। चाय की दुकानें, ढाबे, होटल, बेकरी, मिठाई की दुकानें... हर रसोई पर बोझ बढ़ गया है। और इसका असर निश्चित रूप से आपकी थाली पर पड़ेगा।" उन्होंने कहा, “पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर।”
जैसे ही चुनाव समाप्त हुए…
कांग्रेस ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी केवल चुनाव के दौरान आम लोगों की परेशानियों की परवाह करने का दिखावा करती है, जिसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पार्टी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने कहा, "जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिना विलंब किए एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दीं।" उन्होंने कहा, “वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में लगभग 1000 रुपये की भारी बढ़ोतरी से करोड़ों भारतीय प्रभावित होंगे, जो छोटे ढाबों और होटलों से मिलने वाले खाने पर निर्भर हैं। इसी तरह, लाखों छोटे खाद्य व्यवसायों को भी इस बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ेगा।”
भाजपा का ध्यान सिर्फ चुनावी हथकंडों तक
वेणुगोपाल ने कहा कि आम लोगों की पीड़ा के प्रति भाजपा का ध्यान सिर्फ चुनावी हथकंडों तक सीमित है, जिसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, "ईरान युद्ध शुरू होने के बाद तीन महीनों के दौरान सरकार को आम लोगों पर वित्तीय बोझ डालने के बजाय उन्हें कीमतों में वृद्धि के झटके से बचाने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए थी।"
राहुल गांधी ने मंगलवार को ही आगाह किया था
राहुल गांधी ने मंगलवार को आगाह किया था कि 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कथित तौर पर वैश्विक कच्चे तेल की कम कीमतों से मुनाफा कमाने को लेकर सरकार पर हमला किया था और कहा था कि अब कीमतें बढ़ने से जनता पर बोझ पड़ेगा। राहुल गांधी ने 'एक्स" पर हिंदी में लिखे पोस्ट में कहा, “चुनाव के बाद राहत खत्म, महंगाई की गर्मी अब दस्तक देने वाली है! 29 अप्रैल के बाद सावधान हो जाइए - पेट्रोल, डीजल, सब कुछ महंगा हो जाएगा।” उन्होंने कहा, “जब कच्चा तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने मुनाफा कमाया। अब जब यह महंगा हो गया है, तो इसका बोझ आप पर पड़ेगा।”
19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर रिकॉर्ड 993 रुपये महंगा
बता दें कि शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रिकॉर्ड 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लगातार तीसरे महीने यह वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया के संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण हुई है। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 3,071.5 रुपये का हो गया है, जो पहले 2,078.50 रुपये था। इससे पहले एक अप्रैल को कीमत में 195.50 रुपये और एक मार्च को 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। तीनों मिलाकर 1,303 रुपये की वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत सात मार्च को आखिरी बार 60 रुपये बढ़ाई गई थी और वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।