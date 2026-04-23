उम्रकैद पर्याप्त नहीं, यासीन मलिक को मौत की सजा मिले; NIA की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग

इससे पहले, तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए यासीन मलिक ने 85 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसने लगभग तीन दशकों तक राज्य समर्थित बैकचैनल के माध्यम से काम किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड (फांसी) में बदलने की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से दोहराया। एनआईए ने स्पष्ट किया कि बड़े राजनेताओं या नौकरशाहों के नाम लेने मात्र से मलिक के आतंकी संबंध और उसके द्वारा किए गए अपराध कम नहीं हो जाते। एनआईए ने कोर्ट में दाखिल अपने रिज्वाइंडर में कहा कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का प्रमुख कई आतंकवादी संगठनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था।

एनआईए के अनुसार, मलिक के संबंध लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकियों से रहे हैं। एजेंसी ने दावा किया कि मलिक भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीनेटरों और मुख्यमंत्रियों के संपर्क में था।

एनआईए ने दलील दी कि मलिक ने सहानुभूति और लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनेताओं, मीडियाकर्मियों और विदेशी प्रतिनिधियों के नामों का सहारा लिया। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि यह मामला भावनात्मक कहानी पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित है।

यासिन मलिक ने लिए थे बड़े नेताओं के नाम इससे पहले, तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए यासीन मलिक ने 85 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसने लगभग तीन दशकों तक राज्य समर्थित बैकचैनल के माध्यम से काम किया। उसने पूर्व प्रधानमंत्रियों, खुफिया प्रमुखों और व्यापारिक हस्तियों के साथ बैठकें करने का हवाला देते हुए खुद को कश्मीर में शांति स्थापना में सहायक बताया था। एनआईए ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मलिक ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह जेकेएलएफ का 'कमांडर-इन-चीफ' था और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों से उसके संबंध थे।

21 जुलाई को अगली सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने एनआईए के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनआईए के जवाब की एक प्रति यासीन मलिक को उपलब्ध कराई जाए। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि दोषसिद्धि के बाद अब मलिक उन मुद्दों को दोबारा नहीं उठा सकता जिन्हें उठाने का उसके पास ट्रायल के दौरान पर्याप्त अवसर था।