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उम्रकैद पर्याप्त नहीं, यासीन मलिक को मौत की सजा मिले; NIA की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग

Apr 23, 2026 10:17 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले, तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए यासीन मलिक ने 85 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसने लगभग तीन दशकों तक राज्य समर्थित बैकचैनल के माध्यम से काम किया।

उम्रकैद पर्याप्त नहीं, यासीन मलिक को मौत की सजा मिले; NIA की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड (फांसी) में बदलने की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से दोहराया। एनआईए ने स्पष्ट किया कि बड़े राजनेताओं या नौकरशाहों के नाम लेने मात्र से मलिक के आतंकी संबंध और उसके द्वारा किए गए अपराध कम नहीं हो जाते। एनआईए ने कोर्ट में दाखिल अपने रिज्वाइंडर में कहा कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का प्रमुख कई आतंकवादी संगठनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था।

एनआईए के अनुसार, मलिक के संबंध लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकियों से रहे हैं। एजेंसी ने दावा किया कि मलिक भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीनेटरों और मुख्यमंत्रियों के संपर्क में था।

एनआईए ने दलील दी कि मलिक ने सहानुभूति और लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनेताओं, मीडियाकर्मियों और विदेशी प्रतिनिधियों के नामों का सहारा लिया। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि यह मामला भावनात्मक कहानी पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित है।

यासिन मलिक ने लिए थे बड़े नेताओं के नाम

इससे पहले, तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए यासीन मलिक ने 85 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसने लगभग तीन दशकों तक राज्य समर्थित बैकचैनल के माध्यम से काम किया। उसने पूर्व प्रधानमंत्रियों, खुफिया प्रमुखों और व्यापारिक हस्तियों के साथ बैठकें करने का हवाला देते हुए खुद को कश्मीर में शांति स्थापना में सहायक बताया था। एनआईए ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मलिक ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह जेकेएलएफ का 'कमांडर-इन-चीफ' था और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों से उसके संबंध थे।

21 जुलाई को अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने एनआईए के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनआईए के जवाब की एक प्रति यासीन मलिक को उपलब्ध कराई जाए। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि दोषसिद्धि के बाद अब मलिक उन मुद्दों को दोबारा नहीं उठा सकता जिन्हें उठाने का उसके पास ट्रायल के दौरान पर्याप्त अवसर था।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने 24 मई, 2022 को यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एनआईए का मानना है कि मलिक के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए यह सजा पर्याप्त नहीं है और वह मृत्युदंड का पात्र है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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Yasin Malik
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