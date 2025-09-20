yasin malik beautiful pakistani wife mushal a semi nude artist speaks against india 20 साल छोटी पाकिस्तानी हसीना से प्यार, सेमी-न्यूड पेंटर हैं यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन, India News in Hindi - Hindustan
अलगाववादी नेता यासिन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन का पाकिस्तान में काफी रसूख है। 2009 में दोनों की शादी हुई थी। मुशाल अब भी भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं।

टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपने दावों से चौंका दिया है। मलिक ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में 26/11 के मास्टरमाइड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के लिए उन्होंने मलिक को शुक्रिया कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में मलिक ने बताया कि उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहहकार एनके नारायण को व्यक्तिगत तौर पर सारी जानकारी थी, इसके बाद भी उन्हें आतंकी करार दे दिया गया। यासीन मलिक ने शंकराचार्यों और आरएसएस नेताओं के साथ मीटिंग का भी दावा किया है।

यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन भी हमेशा भारत के खिलाफ जहर ही उगलती रही है। यासिन और मुशाल की शादी साल 2009 में पाकिस्तान में ही हुई थी। उस समय पूरे पाकिस्तान में इस निकाह का जश्न मनाया गया था। वहीं भारत ने इसकी आलोचना की थी। यासीन मलिक की पत्नी उनसे करीब 20 साल छोटी हैं और पाकिस्तान के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह यासीन की रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाती रहती है। हालांकि मुशाल ने भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ा है।

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी

मुशाल के पिता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अर्थशास्तीर थे और उनकी मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग में महिला यूनिट की महासचिव रह चुकी हैं। यासीन मलिक और मुशाल हुसैन की मुलाकात 2005 में ही हुई थी। उस समय यासीन मलिक कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन के लिए पाकिस्तान से समर्थन मांगने गए थे। मुशाल यासीन मलिक के बोलने के अंदाज से बहुत प्रभावित थीं। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुशाल ने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ही आगे बढ़कर यासीन मलिक को प्रपोज किया था। पहले यासीन मलिक शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन बाद में मान गए और 22 फरवरी 2009 को दोनों का निकाह हो गया। तीन साल बाद मुशाल और यासीन की बेटी हुई जिसका नाम रजिया सुल्ताना है।

मुशाल और यासीन की शादी को आईएसआई की साजिश तक कहा गया था। वहीं बहुत सारे जानकारों का कहना था कि भारत पर दबाव बनाने के लिए और खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए यासीन मलिक ने पाकिस्तान की रसूखदार महिला मुशाल से निकाह किया था।

भारत विरोधी बयान देने में माहिर मुशाल हुसैन

यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में आगे ही रहती हैं। मुशाल 2022 में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार रह चुकी हैं। मुशाल को पेंटिंग का भी बहुत शौक है। वह सेमी-न्यूड पेंटिंग के लिए भी जानी जाती रही हैं। इसके अलावा वह भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा भी अपनी पेंटिंग में उकेरती रही हैं। वह एक संगठन चलाती हैं जिसका नाम पीस ऐंड कल्चर ऑर्गनाइजेशन।

