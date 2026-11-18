ट्रंप को रिसीव करने खुद गए शी, सोनिया का विरोध करते-करते खुद फंस गई शिवसेना; टॉप-5 न्यूज
Top 5 News: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर खुद उनका स्वागत किया है। रेड कार्पेट पर दोनों नेताओं की मुलाकात और गर्मजोशी भरा स्वागत दुनियाभर की सुर्खियां बन गई हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ने पहली बार इस तरह से अपने समकक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
Top 5 News: चीन के शेन्ज़ेन शहर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियां (अमेरिका, रूस और चीन)समेत इसके सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शेन्ज़ेन पहुँच गए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर खुद उनका स्वागत किया है। रेड कार्पेट पर दोनों नेताओं की मुलाकात और गर्मजोशी भरा स्वागत दुनियाभर की सुर्खियां बन गई हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ने पहली बार इस तरह से अपने समकक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं, भारत में सोनिया गांधी की किताब का विरोध कर रही शिव सेना राजनीतिक विवाद में फंस गई है।
इसी तरह की देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
इंटरनेशनल मीडिया द्वारा जारी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति की अगुवानी करते दिख रहे हैं। ट्रंप के विमान से निकलने से पहले रेड कार्पेट पर सी जिनपिंग उनका इंतजार करते रहे और जब ट्रंप नीचे उतरे तो दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया। पढ़ें पूरी खबर...
यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ा, योगी की कैबिनेट का फैसला
यूपी में पंचायत चुनाव आगे बढ़ गया है। योगी की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में 30 अहम फैसले हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
सोनिया गांधी का विरोध करते-करते शिंदे सेना ने कर दी बड़ी गलती!
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का विरोध महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के लिए तब एक राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया, जब विरोध-प्रदर्शन के दौरान उसके एक नेता ने भारी गलती कर दी। पढ़ें पूरी खबर...
एमएस धोनी के संन्यास के बाद CSK का बड़ा फैसला, 7 नंबर जर्सी को किया रिटायर
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने MS धोनी के सम्मान में आइकॉनिक नंबर सात जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी ने 2008 में CSK से खेलते हुए आईपीएल में पहली बार इस जर्सी नंबर को पहनना शुरू किया था। उन्होंने आईपीएल में पूरे 19 सालों के दौरान 7 नंबर की जर्सी पहनी। धोनी ने पांच IPL टाइटल जीते और इस दौरान CSK के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पढ़ें पूरी खबर...
'वह 2 साल से नहाए नहीं थे', शरद कपूर की हालत पर बोलीं हेमा चौधरी
एक्टर शरद कपूर की कहानी को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाली हेमा चौधरी ने अब उनके बारे में कुछ और शॉकिंग फैक्ट बताए हैं। एक पॉडकास्ट में हेमा चौधरी ने बताया कि जब वह पहली बार शरद कपूर से मिलीं तब वह अपनी पड़ोस के कुछ कुत्तों को बचा रही थीं। हेमा 'बेजुबान' नाम का एक डॉग शेल्टर चलाती हैं। हेमा ने बताया कि वह जब शरद कपूर के कमरे में दाखिल हुईं तो उनकी हालत देखकर हिल गईं। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।