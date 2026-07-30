भारत आ सकते हैं जिनपिंग, PM मोदी की पुतिन से भी होगी मुलाकात; तारिक रहमान को भी न्योता

यदि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आते हैं तो अक्टूबर 2019 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अक्टूबर 2019 में वे तमिलनाडु के मामल्लापुरम में पीएम मोदी के साथ दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए आए थे।

इसी साल सितंबर महीने में भारत में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन नेताओं की द्विपक्षीय बैठकों की संभावनाएं भी बन रही हैं। यह सम्मेलन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच के तीखे मतभेदों के बीच आयोजित होने जा रहा है।

यदि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आते हैं तो अक्टूबर 2019 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अक्टूबर 2019 में वे तमिलनाडु के मामल्लापुरम में पीएम मोदी के साथ दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए आए थे। इसके ठीक छह महीने बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के कारण भारत-चीन संबंध काफी बिगड़ गए थे। हालांकि, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाल ही में तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की थी।

पांच साल के अंतराल के बाद भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। इस सम्मेलन में ईरान और यूएई के बीच के मतभेद हावी रहने के आसार हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में ब्रिक्स के विस्तार के दौरान ये दोनों देश इस समूह में शामिल हुए थे।

पश्चिम एशिया संकट सूत्रों के अनुसार, यूएई को छोड़कर समूह के अन्य सदस्य देशों ने आधिकारिक दस्तावेजों में फिलिस्तीन मुद्दे और 'दो-राष्ट्र समाधान के संदर्भ को कमतर किए जाने के प्रयासों का विरोध किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की भागीदारी से ईरान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम एशिया संकट की विस्तृत जानकारी देने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

मई 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत द्वारा ईरानी तेल की खरीद बंद करने और चाबहार बंदरगाह के विकास पर पड़े असर के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कुछ गतिरोध आया था। इसके अलावा, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाइयों के बाद से पश्चिम एशिया संघर्ष में ईरान और यूएई आमने-सामने हैं। ऐसे में भारत को ईरान और यूएई के बीच के इन मतभेदों को कम करने में भी मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी।