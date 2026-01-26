Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsXi Jinping lauds India China ties in Republic Day message Good neighbours friends partners
चीन से आईं भारत के लिए शुभकामनाएं, संबंधों पर क्या बोले जिनपिंग? खास रिपब्लिक डे मैसेज

संक्षेप:

चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले एक साल में चीन-भारत संबंध लगातार बेहतर हुए हैं और दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व में शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हैं।

Jan 26, 2026 11:08 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत सोमवार को अपना 77वां गणतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच भारत के लिए चीन से एक खास संदेश आया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक संदेश जारी कर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत और चीन के संबंधों की भी तारीफ की है। चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं में, जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया।

रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि पिछले एक साल में चीन और भारत संबंध लगातार बेहतर हुए हैं और वैश्विक शांति और समृद्धि को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीनी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि चीन हमेशा से मानता आया है कि अच्छे पड़ोसी, दोस्त और पार्टनर रहना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है।

इस अवसर पर शी जिनपिंग ने एक बार फिर चीन और भारत की साझेदारी को हाथी और ड्रैगन की जुगलबंदी के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एक साथ नाचते हुए ड्रैगन और हाथी की तरह हैं। जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष भविष्य में आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देंगे और स्वस्थ और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करेंगे।

संबंधों में आई है नरमी

गौरतलब है कि जिनपिंग की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के संबंधों में बीते एक साल में अहम विकास नजर आया है। इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं की एक श्रृंखला के बाद भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध बेहतर हुए। दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 में सीमा गतिरोध को समाप्त करने पर सहमत हुए थे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते साल जुलाई में चीन का दौरा किया था। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हुई हैं।

India China News Republic Day
