एक आतंकवादी को भी... ओलंपिक पदक विजेता ने यूजीसी के नए नियमों पर उठाए सवाल

संक्षेप: ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा भारत में एक आतंकवादी को भी जांच के बाद मुजरिम घोषित किया जाता है, लेकिन इन कानूनों में सवर्णों की अजन्मीं संतानों को भी दोषी घोषित कर दिया गया है।

यूजीसी के नए नियमों पर उठे विरोध प्रदर्शनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ इन नियमों पर स्टे लगाकर सरकार से जवाब मांगा गया है, अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च की दी गई है। इससे पहले यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ और समर्थन में कई बड़े नामों ने अपना मत रखा।ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त भी इस सरकार की तरफ से लागू किए इन नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कानूनों से सवर्ण समाज के अजन्मीं संतानें को भी शिक्षा के मंदिर में पहले से ही दोषी घोषित कर दी गई है।

सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखे एक लेख में योगेश्वर दत्त ने कहा कि ऐसे कानून उगाही करने वाले बनेंगे और हमारी संतानों के भविष्य को अंधकारमय बना देंगे। उन्होंने लिखा, “भारत का संविधान एक आतंकवादी को भी जांच के बाद मुजरिम घोषित करता है, उसको भी मानवाधिकार मिलता है। पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा भी तर्क दिया गया कि उसका ब्रैनवॉश किया गया है।”

भारतीय पहलवान ने कहा, "असंख्य दुर्दांत आक्रांताओं से हजारों सालों से देश की संस्कृति, धरोहर , सीमा की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालो की अजन्मी संताने भी शिक्षा के मंदिर में पहले से ही दोषी घोषित कर दी गई ।"

उत्तर प्रदेश के विष्णु जैन का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, "विष्णु तिवारी का उदाहरण है इस राष्ट्र में , कैसे कानूनों का दुरुपयोग करके , बिना जाँच किए बीस साल की सजा दी गई । आज तक फर्जी मुकदमा करने वाले को जेल नहीं हुई जिसने एक परिवार का जीवन खराब कर दिया। फर्जी मुकदमा करने वालो की फोटो , वीडियो , नाम , पता लोगो को नहीं मालूम , जिससे सर्वसमाज सावधान हो जाए। उगाही करने का जरिया बन चुके काले कानून से हमारी संतानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब प्रतिभा और योग्यता को शिक्षा के मंदिर में सुनियोजित तरीके से दमन की तैयारी है। हम अपने बच्चों की इस काले क़ानून से लिंचिंग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ।"