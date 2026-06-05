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Rajyasabha BJP List: राज्यसभा चुनाव के लिए इस सीट पर भाजपा अन्नामलाई को देती टिकट? इस्तीफे के बाद किसे मिली

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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Rajyasabha BJP List: भाजपा ने 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची के मुताबिक, राज्यसभा चुनाव में राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजरिया गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

Rajyasabha BJP List: राज्यसभा चुनाव के लिए इस सीट पर भाजपा अन्नामलाई को देती टिकट? इस्तीफे के बाद किसे मिली

Rajyasabha BJP List: राज्यसभा सीट की ऑफर की अटकलों के बीच के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को भाजपा नेतृत्व ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। चर्चाएं थीं कि भाजपा ने पूर्व IPS को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का ऑफर दिया था, जिसे अन्नामलाई ने इनकार कर दिया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

राज्यसभा भेजने की थी तैयारी?

हिन्दुस्तान के सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई को राज्यसभा में लाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनके न मानने पर गुरुवार को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। इस पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। खास बात है कि आगामी राज्यसभा चुनाव उच्च सदन में एनडीए के संख्या बल के लिहाज से बेहद अहम है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस चुनाव के बाद एनडीए दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच सकती है।

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भाजपा ने छोड़ ही दी पार्टी

आंध्र प्रदेश की चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे। अब खबर है कि भाजपा ने एक सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस सीट पर पहले अन्नामलाई के नाम पर विचार किया जा रहा था, लेकिन पार्टी में उनकी एग्जिट के साथ ही विचारों का दौर खत्म हो गया है।

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सूत्रों ने चैनल को आगे बताया कि इसे लेकर गुरुवार को एनडीए के दलों के बीच बैठक भी हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि अब 4 में से 3 सीटें TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी को मिलने वाली हैं। वहीं, 1 सीट पर जेएसपी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहले 1-1 सीट जेएसपी और भाजपा को मिलने वाली थीं और 2 टीडीपी के हिस्से में जाने की तैयारी थी।

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भाजपा ने उतारे 11 उम्मीदवार

भाजपा ने 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची के मुताबिक, राज्यसभा चुनाव में राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजरिया गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि रजनीश अग्रवाल मध्यप्रदेश से मैदान में उतरेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली मामलों की प्रभारी अलका गुर्जर राजस्थान में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी। मणिपुर में ए शारदा देवी और अरुणाचल प्रदेश में ताई तागाक राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार होंगे।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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