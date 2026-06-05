Rajyasabha BJP List: राज्यसभा चुनाव के लिए इस सीट पर भाजपा अन्नामलाई को देती टिकट? इस्तीफे के बाद किसे मिली

Rajyasabha BJP List: भाजपा ने 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची के मुताबिक, राज्यसभा चुनाव में राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजरिया गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

Rajyasabha BJP List: राज्यसभा सीट की ऑफर की अटकलों के बीच के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को भाजपा नेतृत्व ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। चर्चाएं थीं कि भाजपा ने पूर्व IPS को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का ऑफर दिया था, जिसे अन्नामलाई ने इनकार कर दिया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

राज्यसभा भेजने की थी तैयारी? हिन्दुस्तान के सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई को राज्यसभा में लाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनके न मानने पर गुरुवार को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। इस पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। खास बात है कि आगामी राज्यसभा चुनाव उच्च सदन में एनडीए के संख्या बल के लिहाज से बेहद अहम है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस चुनाव के बाद एनडीए दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच सकती है।

भाजपा ने छोड़ ही दी पार्टी आंध्र प्रदेश की चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे। अब खबर है कि भाजपा ने एक सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस सीट पर पहले अन्नामलाई के नाम पर विचार किया जा रहा था, लेकिन पार्टी में उनकी एग्जिट के साथ ही विचारों का दौर खत्म हो गया है।

सूत्रों ने चैनल को आगे बताया कि इसे लेकर गुरुवार को एनडीए के दलों के बीच बैठक भी हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि अब 4 में से 3 सीटें TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी को मिलने वाली हैं। वहीं, 1 सीट पर जेएसपी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहले 1-1 सीट जेएसपी और भाजपा को मिलने वाली थीं और 2 टीडीपी के हिस्से में जाने की तैयारी थी।