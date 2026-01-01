कार्यकर्ताओं का विद्रोह या नई टेंशन? दो दिनों में दो बार एक-दूसरे के घर क्यों पहुंचे ठाकरे ब्रदर्स

संक्षेप: 20 सालों बाद दोनों ठाकरे बंधु एक हुए हैं। BMC की कुल 227 सीटों में से 163 सीटों पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना चुनाव लड़ रही है, जबकि राज ठाकरे की पार्टी को 53 सीटें आवंटित की गई हैं और शरद पवार की NCP को 11 सीटें दी गई हैं।

ीशिवसेना (UBT) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज (गुरुवार, 1 जनवरी को) अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात कर 15 जनवरी को होने वाले BMC समेत अन्य महानगरपालिका चुनावों के घोषणापत्र और अभियान को लेकर चर्चा की। उद्धव ने राज से उनके आवास ‘शिवतीर्थ’ पर मुलाकात की। दो दिन पहले, MNS प्रमुख राज ठाकरे उद्धव के आवास ‘मातोश्री’ गए थे। दो दिनों में दोनों भाइयों के एक-दूसरे के घर पर जाकर की गई यह दूसरी मीटिंग है।

ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव और राज ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विद्रोह का मुकाबला करने की रणनीति पर भी चर्चा की, क्योंकि प्रत्येक महानगरपालिका वार्ड के लिए कई दावेदार थे जिन्होंने आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। दोनों दलों के प्रमुख मुंबई महानगर क्षेत्र में संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे।

दोनों के बेटे दे रहे चुनावी घोषणापत्र को अंतिम रूप इससे पहले दिन में, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव और राज के बेटे, क्रमशः महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, चुनाव घोषणापत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। राउत ने बताया कि उद्धव और राज ठाकरे मुंबई में तीन, कल्याण-डोम्बिवली में दो-दो और ठाणे, मीरा-भयंदर और नासिक में एक-एक रैलियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी।

यह चुनाव मुंबई की पहचान को बचाने का दूसरी तरफ, राज ठाकरे ने नगर निगम चुनावों के लिए चयनित पार्टी उम्मीदवारों से गुरुवार को अपील की कि वे मुंबई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "यह चुनाव मुंबई की पहचान को बचाने का एक महत्वपूर्ण और शायद आखिरी मौका है। यह शहर मराठी लोगों का है और ऐसा ही रहना चाहिए।" उन्होंने उम्मीदवारों से अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की अपील की और चुनाव के दौरान प्रलोभनों के खिलाफ उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पैसे सहित कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें इन झांसों में नहीं आना चाहिए।