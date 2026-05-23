पूरी हुई श्रमिकों की मांग, हर महीने कम से कम 23 हजार मिलेगी सैलरी
लाड ने एक्स पर कहा कि हमारी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 60 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके जरिए, हमारी सरकार ने राज्य के श्रमिक समुदाय की एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
कर्नाटक सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 60 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बेंगलुरु में श्रमिकों को हर महीने कम से कम 23,376 रुपये सैलरी मिल सकेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य की राजधानी में कुशल श्रमिक हर महीने 31,114 रुपये पाने के हकदार होंगे। यह जानकारी साझा करते हुए, श्रम मंत्री संतोष लाड ने शनिवार को इस कदम को पूरे कर्नाटक में श्रमिक समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति बताया।
कर्नाटक के अन्य हिस्सों में संशोधित दरें हर महीने 19,300 रुपये से 21,251 रुपये के बीच होंगी। मंत्री ने कहा कि संशोधित मज़दूरी अधिसूचना राज्य भर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ-साथ कुछ खास क्षेत्रों के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, और साथ ही पहली बार लाखों मजदूरों को एक एकीकृत ढांचे के तहत लाएगी।
लाड ने एक्स पर कहा, "हमारी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 60 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके जरिए, हमारी सरकार ने राज्य के श्रमिक समुदाय की एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।'' उन्होंने कहा कि मजदूरी में यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया गया है और यह राज्य के श्रम ढांचे में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है।
उन्होंने आगे कहा, "यह नोटिफिकेशन राज्यभर में असंगठित क्षेत्र और अन्य निर्धारित क्षेत्रों के मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय, इस बदलाव को लागू करने में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के निर्देशों का पालन किया गया है।'' मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले की चार-जोन वाली वर्गीकरण प्रणाली को भी बदलकर एक एकीकृत नोटिफिकेशन लागू किया है, जिसमें सभी निर्धारित रोजगार शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, पहले के चार जोन वाले वर्गीकरण के बजाय, पहली बार सभी निर्धारित रोजगारों को एक ही नोटिफिकेशन के तहत लाया गया है।'' लाड के अनुसार, संशोधित वेतन ढांचे से कर्नाटक भर में 81 निर्धारित व्यवसायों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। मंत्री ने श्रम विभाग के इस फैसले का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके डिप्टी डी.के. शिवकुमार, कैबिनेट सहयोगियों और विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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