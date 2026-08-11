वर्क फ्रॉम होम करें या छुट्टी पर जाएं कश्मीरी पंडित, सरकार ने क्यों दिया ऐसा आदेश?

सरकार द्वारा जारी निर्देश में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को 25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह दी गई है और स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रमों की ड्यूटी से भी तत्काल छूट दे दी गई है

देश एक तरफ 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर और संवेदनशील स्थिति पैदा हो गई है। घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडितों पर 'टारगेटेड किलिंग' (लक्षित हत्याओं) का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। आरोप है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक कथित मुखौटा संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' ने कश्मीरी पंडितों को खुली धमकी दी है। इसके बाद से उनमें हड़कंप मचा हुआ है।

जम्मू स्थित कश्मीरी पंडितों के संगठनों में से एक, पनुन कश्मीर के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 7 अगस्त, 2026 को जारी और यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के नाम से भेजे गए एक कथित धमकी भरे संदेश में "कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों का विशेष रूप से नाम लिया गया है और उनके टेलीफोन नंबरों का खुलासा किया गया है।" आतंकी संगठन ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़ा और एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने सैकड़ों कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) या छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए हैं।

25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह सरकार द्वारा दी गई एडवायजरी में इन सरकारी कर्मचारियों को 25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह दी गई है और स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रमों की ड्यूटी से भी तत्काल छूट दे दी गई है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि, धमकी भरे पत्र की असलियत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन उसे कुछ पंडितों और सरकार के करीबी लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। NDTV की रिपोर्ट में एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी अमित कौल के हवाले से कहा गया है कि पुलिस ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं आने की सलाह दी है और जो लोग घाटी में अब भी मौजूद हैं उनसे घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है।

कश्मीरी पंडितों की जानकारियां लीक की गईं आम तौर पर कश्मीरियों को अक्सर इस तरह का कंटेंट शेयर करने से रोका जाता है और धमकियों को सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। इन धमकी भरी चिट्ठी में कर्मचारियों की सटीक जानकारियां लीक की गई हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन 'पनुन कश्मीर' के अनुसार, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' ने ऑनलाइन एक धमकी भरी चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में किसी सामान्य धमकी के बजाय, विशिष्ट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर, कार्यस्थल और उनके परिवारों तक की सटीक जानकारियां लीक की गई हैं।

हिरासत में लिए गए 3000 संदिग्ध इस गंभीर खतरे के बाद दहशत का माहौल है और कई कर्मचारी पहले ही सुरक्षित जगहों (जम्मू) के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच, सुरक्षा बलों ने बड़ा कदम उठाते हुए 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटी में 22 जुलाई से एक विशाल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें पुलिस ने 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) यानी छिपकर आतंकियों की मदद करने वाले मददगार बताया है।

अमरनाथ यात्रा समय से पहले स्थगित बढ़ती सुरक्षा चिंताओं, मौसम की चेतावनियों और यात्रियों की कम संख्या के मद्देनजर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को भी उसके निर्धारित समापन से कुछ हफ्ते पहले, 9 अगस्त को ही रोक दिया है। इस घटना से साल 2022 के पुराने जख्म ताजा हो गए हैं। दरअसल, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए साल 2010 में शुरू किए गए 'प्रधानमंत्री स्पेशल रोजगार पैकेज' के तहत करीब 6,000 पंडितों को घाटी में सरकारी नौकरी दी गई थी।