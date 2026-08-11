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वर्क फ्रॉम होम करें या छुट्टी पर जाएं कश्मीरी पंडित, सरकार ने क्यों दिया ऐसा आदेश?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
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सरकार द्वारा जारी निर्देश में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को 25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह दी गई है और स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रमों की ड्यूटी से भी तत्काल छूट दे दी गई है

Kashmir
कश्मीरी पंडितों को 25 अगस्त तक दफ्तर नहीं आने को कहा गया है।

देश एक तरफ 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर और संवेदनशील स्थिति पैदा हो गई है। घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडितों पर 'टारगेटेड किलिंग' (लक्षित हत्याओं) का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। आरोप है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक कथित मुखौटा संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' ने कश्मीरी पंडितों को खुली धमकी दी है। इसके बाद से उनमें हड़कंप मचा हुआ है।

जम्मू स्थित कश्मीरी पंडितों के संगठनों में से एक, पनुन कश्मीर के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 7 अगस्त, 2026 को जारी और यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के नाम से भेजे गए एक कथित धमकी भरे संदेश में "कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों का विशेष रूप से नाम लिया गया है और उनके टेलीफोन नंबरों का खुलासा किया गया है।" आतंकी संगठन ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़ा और एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने सैकड़ों कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) या छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए हैं।

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25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह

सरकार द्वारा दी गई एडवायजरी में इन सरकारी कर्मचारियों को 25 अगस्त तक दफ्तर न आने की सलाह दी गई है और स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रमों की ड्यूटी से भी तत्काल छूट दे दी गई है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि, धमकी भरे पत्र की असलियत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन उसे कुछ पंडितों और सरकार के करीबी लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। NDTV की रिपोर्ट में एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी अमित कौल के हवाले से कहा गया है कि पुलिस ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं आने की सलाह दी है और जो लोग घाटी में अब भी मौजूद हैं उनसे घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है।

कश्मीरी पंडितों की जानकारियां लीक की गईं

आम तौर पर कश्मीरियों को अक्सर इस तरह का कंटेंट शेयर करने से रोका जाता है और धमकियों को सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। इन धमकी भरी चिट्ठी में कर्मचारियों की सटीक जानकारियां लीक की गई हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन 'पनुन कश्मीर' के अनुसार, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' ने ऑनलाइन एक धमकी भरी चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में किसी सामान्य धमकी के बजाय, विशिष्ट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर, कार्यस्थल और उनके परिवारों तक की सटीक जानकारियां लीक की गई हैं।

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हिरासत में लिए गए 3000 संदिग्ध

इस गंभीर खतरे के बाद दहशत का माहौल है और कई कर्मचारी पहले ही सुरक्षित जगहों (जम्मू) के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच, सुरक्षा बलों ने बड़ा कदम उठाते हुए 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटी में 22 जुलाई से एक विशाल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें पुलिस ने 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) यानी छिपकर आतंकियों की मदद करने वाले मददगार बताया है।

अमरनाथ यात्रा समय से पहले स्थगित

बढ़ती सुरक्षा चिंताओं, मौसम की चेतावनियों और यात्रियों की कम संख्या के मद्देनजर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को भी उसके निर्धारित समापन से कुछ हफ्ते पहले, 9 अगस्त को ही रोक दिया है। इस घटना से साल 2022 के पुराने जख्म ताजा हो गए हैं। दरअसल, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए साल 2010 में शुरू किए गए 'प्रधानमंत्री स्पेशल रोजगार पैकेज' के तहत करीब 6,000 पंडितों को घाटी में सरकारी नौकरी दी गई थी।

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हालांकि, साल 2022 में भी इन कर्मचारियों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 5 कर्मचारियों की जान चली गई थी और इसके विरोध में कश्मीरी पंडितों ने 7 महीने लंबा धरना प्रदर्शन किया था। हाल ही में 22 जुलाई को अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या और कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमलों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। फिलहाल, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन धमकियों की गहनता से जांच कर रही हैं। साथ ही, घाटी में अल्पसंख्यकों और पंडित कर्मचारियों के रहने वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त को काफी मजबूत कर दिया गया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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