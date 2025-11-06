वोट दिया, मेरे पास मेरी तस्वीर वाला कार्ड; राहुल के ब्राजील मॉडल वाले आरोप पर महिला मतदाता

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा जनता पार्टी भी हमलावर है। राहुल ने जिस महिला के वोटर कार्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा था, उसने सामने आकर अपना कार्ड दिखाया है।

भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी के हमले के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसी ही एक मतदाता भी मीडिया के सामने आई है, जिनके कार्ड को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने फर्जी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो के साथ दिखाते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब महिला मतदाता ने अपने असली कार्ड के साथ सामने आकर कहा है कि उसके पास उसी की फोटो वाला कार्ड है, राहुल गांधी के पास वह मॉडल की फोटो वाला कार्ड कैसे आया, उसे नहीं पता।

एनडीटीवी से बात करते हुए मुनेश नाम की महिला ने अपने कार्ड को भी दिखाया। उसने कहा, "मेरे पास जो कार्ड है, उस पर मेरी ही तस्वीर है... जो कार्ड राहुल गांधी ने दिखाया है। उस पर मेरी तस्वीर नहीं है। मैंने अपना वोट डाला है। मुझे नहीं पता कि उस कार्ड पर किसकी तस्वीर है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले साल हुए हरियाणा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात के सबूत पेश किए थे कि हरियाणा में एक ब्राजिलियन मॉल की तस्वीर के साथ 22 वोटर कार्ड बने हुए हैं। इसी ब्राजीलियन महिला की तस्वीर से बनाए गए कार्डों से कई जगह पर मतदान किया है। इसके बाद सोशल मीडिया और निजी स्तर पर लोगों में बहस छिड़ गई थी।