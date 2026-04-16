SC और ST की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित, बिल में और नया क्या

महिला आरक्षण लागू होगा तो एससी की 33 फीसदी सीटें एससी महिलाओं के लिए तथा एसटी की 33 फीसदी सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार शेष सामान्य वर्ग की सीटें भी 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले से आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33 फीसदी आरक्षण को आरक्षित और जनरल सभी सीटों पर समान रूप से लागू किया जाएगा।

मौजूदा समय में लोकसभा की करीब 24 फीसदी यानी 131 सीटें एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन के बाद ये सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। जब महिला आरक्षण लागू होगा तो एससी की 33 फीसदी सीटें एससी महिलाओं के लिए तथा एसटी की 33 फीसदी सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार शेष सामान्य वर्ग की सीटें भी 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा की भांति राज्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार से महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा।

विपक्ष की चिंता बेवजह सरकारी सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में गुरुवार को पेश होने वाले विधेयक में हालांकि यह दर्ज नहीं है कि हर राज्य में लोकसभा की 50 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी लेकिन इस पर विपक्ष की चिंता बेवजह है। विधेयक में इसका जिक्र नहीं होता है। पहले भी जब दो बार सीटें बढाई गईं तब भी नहीं था, इसलिए सरकार संसद में बढ़ाई जाने वाली सीटों का ब्योरा अलग से रखेगी ताकि कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहे।

दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी सरकार ने कहा कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं की जा रही हैं बल्कि सबकी सीटें समान रूप से 50 फीसदी बढ़ेंगी। इसलिए लोकसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व बदलेगा नहीं, बल्कि वह पहले की भांति ही रहेगा।

विपक्ष अपना रुख बदल रहा सरकारी सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यदि वर्ष 2026 की जनगणना को आधार बनाते हैं तो 2030 से पहले परिसीमन नहीं हो पाएगा। जबकि कानून के प्रावधानों के तहत 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जाना है। दरअसल, जातीय जनगणना के कारण 2026 की जनगणना के नतीजे आने में काफी समय लगेगा।