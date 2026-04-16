दक्षिण में विरोध की आग के बीच चंद्रबाबू नायडू बने सहारा, बताया क्यों नहीं परिसीमन की टेंशन
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को दोगुनाकर दिया जाएगा। सीट और आबादी का कोई तालमेल नहीं रहेगा। अब जो फॉर्मूला केंद्र सरकार ने तय किया है, वह पूरी तरह सही है और सभी के हित में है। अब सरकार ने सही नियम की बात की है और हम साथ हैं।
महिला आरक्षण को लेकर आज से संसद का तीन दिनों का सेशन शुरू हो रहा है। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा ताकि इसे 2029 के आम चुनाव में लागू किया जा सके। आरक्षण को लेकर किसी भी दल ने आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन साउथ के दलों ने परिसीमन का सवाल उठा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस भी यही तर्क देते हुए खिलाफ जाने की बात कर रही है कि परिसीमन में सरकार मनमानी करना चाहती है। वहीं सरकार को साउथ के ही एक राज्य आंध्र प्रदेश से बड़ा सहारा मिला है। यहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 100 पर्सेंट साथ की बात कही है। उनकी पार्टी टीडीपी सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को दोगुनाकर दिया जाएगा। सीट और आबादी का कोई तालमेल नहीं रहेगा। अब जो फॉर्मूला केंद्र सरकार ने तय किया है, वह पूरी तरह सही है और सभी के हित में है। चंद्रबाबू नायडू का यह बयान है क्योंकि वह खुद भी साउथ की आबादी नॉर्थ के राज्यों के मुकाबले कम होने को लेकर चिंता जताते रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सीटों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी सीट पर आबादी का अनुपात वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए जनगणना के साथ परिसीमन को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
अब यदि सरकार ऐसा ही करती है तो फिर उनकी राय को मानने वाली बात होगी। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य का लोकसभा में अनुपात पहले से कम नहीं होगा। इकनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नायडू ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि मौजूदा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। मेरा कहना है कि इसकी जरूरत ही क्या है। परिसीमन को जनगणना से जोड़ना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ किया तो फिर दक्षिण भारत के राज्यों का अनुपात कम होगा और उन्हें आबादी नियंत्रित करने की सजा मिलेगी। उन्होंने ऐसे आरोपों को भी खारिज किया कि केंद्र सरकार परिसीमन का इस्तेमाल करके साउथ के राज्यों का शेयर घटाना चाहती है।
स्टालिन के अलावा नवीन पटनायक भी विरोध में उतरे
इस बीच तमिलनाडु में राजनीति तेज है। वहां मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो विधेयक को काला कानून ही बता दिया। उनकी पार्टी डीएमके पूरे राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि 'परिसीमन का काला कानून' तमिल लोगों को उनकी ही धरती पर शरणार्थी बना देगा। इसी तरह ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ओडिशा की सीटें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले ये कम होंगी। सीधा अर्थ है कि ओडिशा का अनुपात कम हो जाएगा।
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