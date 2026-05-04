मोदी की जिस हार पर खुश था विपक्ष, उसी से निकल गई बंगाल की इतनी बड़ी जीत?
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वह कर दिखाया जिसका इंतजार उसे अपने गठन के बाद से ही था। भाजपा का कमल पहली बार बंगाल में खिलता दिख रहा है। भगवा दल के इस प्रदर्शन के पीछे महिला आरक्षण बिल भी अहम बताया जा रहा है जो संसद में गिर गया था।
17 अप्रैल 2026 की शाम… संसद भवन में जो घटनाक्रम हुआ वह मोदी सरकार के 12 सालों में पहली बार हो रहा था। यह पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाया गया कोई विधेयक जरूरी मत हासिल नहीं कर सका। जाहिर तौर पर यह सरकार के लिए बड़ा झटका और विपक्ष के लिए ‘जीत’ थी। संविधान संशोधन के लिए जरूरी 'अंकगणित' में सरकार को नाकाम होते देख विपक्ष ने मेजे थपथपाकर 'जश्न' भी मनाया। लेकिन भाजपा की इसी हार से उसके लिए वह जीत निकलनी बाकी थी जिसका उसे अपने गठन के बाद से ही इंतजार था।
जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों की। दशकों के संघर्ष के बाद भाजपा ने कांग्रेस, लेफ्ट और बाद में टीएमसी के अभेद्य किले को जीत लिया है। भाजपा की इस जीत के वैसे तो कई फैक्टर हैं, पर पीएम मोदी का 'बाजीगर दांव' भी अहम है। अब तक महिला वोटर्स के सहारे 'दीदी' बंगाल पर राज करती रहीं, पर इस बार भाजपा ने आधी आबादी पर विशेष फोकस करते हुए अपनी जीत की राह खोल ली।
बिल गिरा तो भाजपा ने भुनाया मौका
पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए भाजपा सरकार दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई। आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण यह बिल 54 वोटों से खारिज हो गया। संसद भवन में मिली इस हार को भुनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कांग्रेस के साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह यह बिल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाए जाने के लिए था, लेकिन इसके गिरने पर विपक्षी दलों ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसे बंगाल में बड़ा मुद्दा बनाया।
जिस तरह पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाओं की लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर नजर आईं, उनसे यह तय था कि आधी आबादी का झुकाव जिस ओर होगा, उसी की सरकार बनेगी। राजनीतिक जानकारों का अनुमान था कि जिस तरह महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भाजपा ने विपक्ष की घेराबंदी की है, उसका फायदा पश्चिम बंगाल में मिल सकता है। नतीजों में अब वही होता भी दिख रहा है।
और किन फैक्टर्स ने किया काम
महिला वोटर्स के अलावा पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण ने भी बड़ा खेल किया है। ममता बनर्जी पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही थी उससे भगवा पार्टी के लिए माहौल बन गया था। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस चुनाव में हिंदुओं ने ठीक उस तरह एकपक्षीय मतदान किया है जिस तरह कभी मुस्लिम वोट एकमुस्त टीएमसी को मिलते रहे और हिंदू वोटों में बिखराव होता रहा। इसके अलावा एसआईआर ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से फर्जी वोटर्स खत्म हो गए। केंद्रीय बलों की तैनाती ने उन हिंदुओं को भी वोट डालने के लिए सुरक्षित महौल दिया जो कभी बम-बंदूक के डर से बैलेट तक पहुंच नहीं पाते थे।
5 साल पहले 77 पर अटकी भाजपा का कमाल
पिछले चुनाव में 77 सीटों पर अटकी भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर किया है। पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलना तय हो गया है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, भाजपा ने टीएमसी के मुकाबले निर्णायक बढ़त बना ली है। 15 साल पहले जिस तरह ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका था, वही अब भाजपा करती दिख रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप