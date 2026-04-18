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LIVE: पीएम मोदी आज रात 8.30 बजे देश को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात

लोकसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान 298 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट डाला। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 के मतों की आवश्यकता थी।

LIVE: पीएम मोदी आज रात 8.30 बजे देश को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात

पीएम मोदी

Niteesh Kumar| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 18 Apr 2026 05:34 PM IST
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PM Modi Address To Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित न हो पाने के एक दिन बाद उनका यह संबोधन होगा। उम्मीद है कि मोदी महिला आरक्षण के मुद्दे और संसद में हुई घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। इस विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कवायद के बाद 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 तक किया जाना था।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी थी। इस विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन आवश्यक समर्थन नहीं जुटा सका। शुक्रवार रात लोकसभा में विधेयक पर हुए मतदान के दौरान 298 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 के मतों की आवश्यकता थी।

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने को लेकर उसका रुख हमेशा एक जैसा रहा है, जबकि मोदी सरकार इस मुद्दे पर लगातार पलटी मारती रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने न्याय पत्र (घोषणापत्र) में वादा किया था कि सत्ता में आने पर 2029 से महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 'कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने न्याय पत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण को जोड़ने के मोदी सरकार के इस चालाकी से भरे कदम की आलोचना की थी और महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने का वादा किया था। हमारा रुख हमेशा एक जैसा रहा है, सितंबर 2023 में जून, 2024 में और अब अप्रैल 2026 में भी वही है। दूसरी ओर, मोदी सरकार लगातार अपने रुख से पलटी मारती रही है।' चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट्स…

18 Apr 2026, 05:34:40 PM IST

Women Reservation Bill: स्मृति ईरानी ने क्या कहा

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा, 'कल देश की जनता ने विपक्ष का जश्न देखा। वो विपक्ष जिसने देश की साधारण महिला के राजनीतिक मनसूबों को परास्त करने का दुस्साहस किया। कल देश के नागरिकों ने वो नजारा देखा जब महिलाओं के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुचला... जिस जिसने कल इसका जश्न मनाया, उस एक-एक विपक्ष के नेता का चेहरा देश की जनता याद रखेगी। यह देश के हर युवा नागरिक का विषय है जो महिला का सम्मान करता है।'

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18 Apr 2026, 05:33:24 PM IST

Women Reservation Bill: 'राजीव गांधी ने पंचायती चुनाव में 33% दिया आरक्षण'

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राजीव गांधी ने पंचायती चुनाव में 33% आरक्षण दिया। इस बिल को राज्यसभा में सोनिया गांधी ने पारित किया। 2023 में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। अगर नियत में खोट होगा तो इस तरह के बिल गिरेंगे ही... परिसीमन अभी क्यों लाने की जरूरत है? मंशा राजनीति करने से संबंधित थी।'

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18 Apr 2026, 05:30:23 PM IST

Women Reservation Bill: भाजपा का चेहरा उजागर हो गया- नवीन पटनायक

संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पारित न होने पर बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा, 'BJD हमेशा महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी रही है। हम परिसीमन के द्वारा ओडिशा की राजनीतिक शक्ति कम करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ओडिशा के लोगों ने देखा है कि कौन उनके हक के लिए लड़ा है और कैसे भाजपा ने ओडिशा के अधिकारों के साथ समझौता किया है। भाजपा का चेहरा ओडिशा के लोगों के सामने उजागर हो गया है। BJD हमेशा ओडिशा के लोगों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।'

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18 Apr 2026, 05:19:52 PM IST

Women Reservation Bill: राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो पाने के एक दिन बाद भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च के दौरान उनका पुतला जलाया।

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