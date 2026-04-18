LIVE: पीएम मोदी आज रात 8.30 बजे देश को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात

18 Apr 2026, 05:34:40 PM IST
Women Reservation Bill: स्मृति ईरानी ने क्या कहा
भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा, 'कल देश की जनता ने विपक्ष का जश्न देखा। वो विपक्ष जिसने देश की साधारण महिला के राजनीतिक मनसूबों को परास्त करने का दुस्साहस किया। कल देश के नागरिकों ने वो नजारा देखा जब महिलाओं के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुचला... जिस जिसने कल इसका जश्न मनाया, उस एक-एक विपक्ष के नेता का चेहरा देश की जनता याद रखेगी। यह देश के हर युवा नागरिक का विषय है जो महिला का सम्मान करता है।'
18 Apr 2026, 05:33:24 PM IST
Women Reservation Bill: 'राजीव गांधी ने पंचायती चुनाव में 33% दिया आरक्षण'
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राजीव गांधी ने पंचायती चुनाव में 33% आरक्षण दिया। इस बिल को राज्यसभा में सोनिया गांधी ने पारित किया। 2023 में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। अगर नियत में खोट होगा तो इस तरह के बिल गिरेंगे ही... परिसीमन अभी क्यों लाने की जरूरत है? मंशा राजनीति करने से संबंधित थी।'
18 Apr 2026, 05:30:23 PM IST
Women Reservation Bill: भाजपा का चेहरा उजागर हो गया- नवीन पटनायक
संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पारित न होने पर बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा, 'BJD हमेशा महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी रही है। हम परिसीमन के द्वारा ओडिशा की राजनीतिक शक्ति कम करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ओडिशा के लोगों ने देखा है कि कौन उनके हक के लिए लड़ा है और कैसे भाजपा ने ओडिशा के अधिकारों के साथ समझौता किया है। भाजपा का चेहरा ओडिशा के लोगों के सामने उजागर हो गया है। BJD हमेशा ओडिशा के लोगों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।'
18 Apr 2026, 05:19:52 PM IST
Women Reservation Bill: राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च
लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो पाने के एक दिन बाद भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च के दौरान उनका पुतला जलाया।