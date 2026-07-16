मॉनसून सत्र में पास होंगे महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक; मोदी के मंत्री ने बताया बहुमत का फॉर्मूला
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को संसद के विस्तारित सत्र के दौरान 2029 से विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को भरोसा है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले संसद सत्र में संविधान संशोधन संबंधी इन विधेयकों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पारित नहीं होने दिया था। उन्होंने बुधवार को हैदराबाद में मीडिया से बात कहा कि अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास स्पष्ट बहुमत है।
उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाया जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आठवले ने कहा, ''हर 30–35 साल में परिसीमन किया जाता है। परिसीमन भी जरूरी है।''
महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के कुछ सदस्यों द्वारा राजग का समर्थन किए जाने तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कांग्रेस से अलग होने के बाद इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बढ़ गई है।
उन्होंने कहा, ''हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक दोनों पारित हो जाएंगे।'' आठवले ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी इन विधेयकों के पारित होने में सहयोग देने की अपील की।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को संसद के विस्तारित सत्र के दौरान 2029 से विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला था।
कुल 528 सांसदों ने मतदान किया था और संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत, यानी 352 मतों की आवश्यकता थी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें