Women journalists barred from Afghan minister Amir Muttaqi Delhi press conference Taliban discrimination on Indian soil भारतीय सरजमीं पर तालिबानी भेदभाव, अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेन्स में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं
India News

भारतीय सरजमीं पर तालिबानी भेदभाव, अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेन्स में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं

इस मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस कार्यक्रम में भागीदारी पर अंतिम निर्णय तालिबानी मंत्री मुत्ताक़ी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही लिया था और भारतीय अधिकारियों को देर से सूचना दी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 10:16 PM
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सात दिनों के भारत दौरे पर आए हुए हैं। आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर को) उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद अफगान दूतावास में उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया था लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस आयोजन में किसी भी महिला पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह भारतीय सरजमीं पर तालिबान के लैंगिक भेदभाव का बड़ा उदाहरण है, जिसकी तीखी आलोचना हो रही है।

यह प्रेस वार्ता मुत्ताक़ी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बैठकों के बाद बुलाई गई थी। इस सम्मेलन में केवल 20 पत्रकारों ने ही भाग लिया। बाद में जारी तस्वीरों में तालिबान के पुरुष नेताओं को केवल पुरुषों के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। तालिबान के इस बहिष्कार से पत्रकारों, नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति घृणा का स्पष्ट मामला और भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का अपमान बताया है।

वे कौन होते हैं हमारे देश पर शर्तें थोपने वाले?

इंडिया टुडे की पत्रकार गीता मोहन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। यह अस्वीकार्य है।" एक पत्रकार ने लिखा, "मेरी राय में, पुरुष पत्रकारों को विरोध स्वरूप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाना चाहिए था।" वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने लिखा, “वे कौन होते हैं हमारे देश पर, वो भी हमारी ही धरती पर, शर्तें थोपने वाले और महिलाओं के ख़िलाफ अपना भेदभावपूर्ण एजेंडा थोपने वाले?”

इस मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस कार्यक्रम में भागीदारी पर अंतिम निर्णय मुत्ताक़ी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही लिया था। उन्होंने बताया कि हालांकि भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भागीदारी व्यापक होनी चाहिए और इसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन अंतत: ऐसा नहीं हो सका।

यह एक दुर्लभ मामला

यह दुर्लभ मामला है जब महिला पत्रकारों को अन्य देशों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों और मीडिया संवादों से बाहर रखा गया हो। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भारतीय अधिकारियों को यह तुरंत पता नहीं चल सका कि तालिबान ने भारतीय अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित किया था कि वह मुत्ताक़ी के कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को स्वीकार नहीं करेगा।

तालिबान प्रशासन ने हाल के दशकों में निर्वाचित सरकारों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थापित अधिकारों को काफी हद तक खत्म कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगान महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और वे पुरुष रिश्तेदारों के बिना कई सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं। साथ ही, लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है।