महिला ने जज पर फेंक दिया पर्स, बॉम्बे हाईकोर्ट में जबरदस्त हंगामा; अब एक्शन की तैयारी

बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हंगामा देखने को मिला था। एक जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों ने कोर्टरूम में विरोध प्रदर्शन किया। इधर बॉम्बे HC में क्या हुआ?

बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ। देखते ही देखते बात यहां तक पहुंच गई कि एक महिला ने जज पर अपना पर्स फेंकने की कोशिश की। इस दौरान कोर्टरूम में भारी ड्रामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में तब एक बेदखली विवाद से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई के चल रही थी। अब महिला के खिलाफ एक्शन की तैयारी है।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला के व्यवहार को देखते हुए मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस माधव जामदार ने महिला के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। 27 अक्टूबर के अपने आदेश में जस्टिस जामदार ने मिंदर गुरमीत सिंह ठुकराल और हरप्रीत सिंह गुरमीत सिंह ठुकराल के व्यवहार को पूरी तरह से अनुचित और अदालत की अवमानना करार दिया।

जब बुलानी पड़ी सिक्योरिटी इससे पहले जज के खिलाफ इस तरह का व्यवहार देख हाईकोर्ट भी स्तब्ध रह गया। कोर्ट में हंगामे के बाद जज को सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर याचिकाकर्ता को कोर्ट रूम से बाहर ले जाने का निर्देश देना पड़ा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी जहां सभी आरोपियों को को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

क्या है विवाद? रिपोर्ट के मुताबिक यह कानूनी लड़ाई साल 2009 में शुरू हुई थी। तब मकान मालिक ओंकार सिंह कालरा ने स्मॉल कॉज कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने किराएदार तरलोक सिंह ठुकराल के कानूनी वारिसों के खिलाफ बेदखली का फैसला सुनाया। किराएदारों ने इस फैसले को कई अदालतों में चुनौती दी। अक्टूबर 2021 में उनकी अपील खारिज हो गई। फिर जुलाई 2024 में सिविल रिवीजन अर्जी और अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटिशन की अर्जी भी खारिज कर दी।