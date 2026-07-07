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बंगाल में अन्नपूर्णा का पैसा नहीं मिलने से भड़कीं महिलाएं, ऑफिस का गेट बंद किया और फेंके अंडे

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशासन ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लाभार्थियों का भुगतान किसी तकनीकी या सत्यापन संबंधी कारण से रुका है, उनकी शिकायतों की जांच कर जल्द समाधान किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा और दार्जिलिंग में अन्नपूर्णा योजना के फंड न मिलने के गुस्साई सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हावड़ा के श्यामपुर व डोमजुर और दार्जिलिंग में हालात काफी तनावपूर्ण बन गया। महिलाओं ने अंडे फेंके और झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। डोमजुर के कलोरा नंबर 2 पंचायत कार्यालय पर करीब 500 महिलाएं पहुंचीं। उन्होंने ऑफिस का गेट बंद कर दिया और दो घंटे तक उसे बंद रखा। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी संचालित पंचायत ने केवल अपनी समर्थक महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए, जबकि आम गरीब महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं दिया गया। पंचायत अधिकारियों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

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श्यामपुर ब्लॉक II कार्यालय पर भी 100 से ज्यादा महिलाएं जमा हुईं। गुस्साई भीड़ ने स्टाफ पर हमला किया, अंडे फेंके और दफ्तर को तहस-नहस कर दिया। ऑफिस के कागजात बिखेर दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 3 और 4 जून को जमा किए गए आवेदनों का अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। स्थिति बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। महिलाओं ने एक सप्ताह का समय देते हुए प्रदर्शन समाप्त किया।

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प्रदर्शनकारी महिलाओं से क्या बोले अधिकारी

दार्जिलिंग के फांसिदेवा में भी यही मंजर देखने को मिला। बीडीओ कार्यालय के बाहर अंडे फेंकती महिलाओं को रोकने के लिए बीएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। कई महिलाएं घायल हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष बीएसएफ कर्मियों ने महिलाओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जबकि महिला पुलिसकर्मी मौजूद थीं। घटना में दो पत्रकार भी घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलबाड़ी के एसडीपीओ सौम्यजीत रॉय भी मौके पर पहुंचे और हालात धीरे-धीरे सामान्य हुआ।

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भुगतान में देरी की शिकायतों पर तनाव

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने निर्धारित राशि भेजी जाती है, ताकि वे घरेलू खर्च, भोजन, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर दिया जाता है और इसके लिए लाभार्थियों का पंजीकरण व दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक होता है। राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवारों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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