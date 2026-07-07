बंगाल में अन्नपूर्णा का पैसा नहीं मिलने से भड़कीं महिलाएं, ऑफिस का गेट बंद किया और फेंके अंडे

प्रशासन ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लाभार्थियों का भुगतान किसी तकनीकी या सत्यापन संबंधी कारण से रुका है, उनकी शिकायतों की जांच कर जल्द समाधान किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा और दार्जिलिंग में अन्नपूर्णा योजना के फंड न मिलने के गुस्साई सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हावड़ा के श्यामपुर व डोमजुर और दार्जिलिंग में हालात काफी तनावपूर्ण बन गया। महिलाओं ने अंडे फेंके और झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। डोमजुर के कलोरा नंबर 2 पंचायत कार्यालय पर करीब 500 महिलाएं पहुंचीं। उन्होंने ऑफिस का गेट बंद कर दिया और दो घंटे तक उसे बंद रखा। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी संचालित पंचायत ने केवल अपनी समर्थक महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए, जबकि आम गरीब महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं दिया गया। पंचायत अधिकारियों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

श्यामपुर ब्लॉक II कार्यालय पर भी 100 से ज्यादा महिलाएं जमा हुईं। गुस्साई भीड़ ने स्टाफ पर हमला किया, अंडे फेंके और दफ्तर को तहस-नहस कर दिया। ऑफिस के कागजात बिखेर दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 3 और 4 जून को जमा किए गए आवेदनों का अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। स्थिति बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। महिलाओं ने एक सप्ताह का समय देते हुए प्रदर्शन समाप्त किया।

प्रदर्शनकारी महिलाओं से क्या बोले अधिकारी दार्जिलिंग के फांसिदेवा में भी यही मंजर देखने को मिला। बीडीओ कार्यालय के बाहर अंडे फेंकती महिलाओं को रोकने के लिए बीएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। कई महिलाएं घायल हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष बीएसएफ कर्मियों ने महिलाओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जबकि महिला पुलिसकर्मी मौजूद थीं। घटना में दो पत्रकार भी घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलबाड़ी के एसडीपीओ सौम्यजीत रॉय भी मौके पर पहुंचे और हालात धीरे-धीरे सामान्य हुआ।