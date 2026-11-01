सोना-चांदी, आईफोन... बुर्के वाली चोरनी के गजब के 'कांड', पकड़ाई तो खुले हर राज

हैदराबाद के उप्पल इलाके में पुलिस ने 25 साल की एक महिला को कई घरों में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पगा जया है। वह न्यू भारत नगर, उप्पल की रहने वाली है और घर का काम करती है।

हैदराबाद के उप्पल इलाके में पुलिस ने एक 25 साल की महिला को कई घरों में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पगा जया है। वह न्यू भारत नगर की रहने वाली है और घर का काम करती है। उसके पास से सोने-चांदी के गहने, नकद पैसे और एक आईफोन 17 बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जया चोरी करने के लिए बुर्का पहनती थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह दरवाजों और अलमारियों के ताले तोड़ने के लिए हैंड कटर मशीन का इस्तेमाल करती थी। जांच में पता चला कि उसने चोरी के तरीके ऑनलाइन सीखे थे।

कैसे हुआ खुलासा? दरअसल, मामला 27 अक्टूबर को शुरू हुआ जब न्यू भारत नगर के 55 साल के गंगम भास्कर रेड्डी ने उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को वे अपने परिवार के साथ कोमुरवेली स्थित श्री मल्लन्ना स्वामी मंदिर गए थे। घर बंद करके निकले थे। अगले दिन उनके किराएदार ने उन्हें फोन करके बताया कि घर के उत्तर दिशा वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला पड़ा है। रेड्डी घर पहुंचे तो देखा कि मास्टर बेडरूम और बच्चों के बेडरूम की दो अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। चोरी में करीब 48 तुला सोने के गहने, डेढ़ किलो चांदी का सामान और दो लाख रुपये नकद गायब हुए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे उप्पल पुलिस ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। एक टिप-ऑफ के आधार पर पगा जया को उप्पल एक्स रोड्स पर एलबी नगर रूट बस स्टॉप के पास से पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से सोने-चांदी के गहने, नकद रकम और आईफोन 17 बरामद किए गए। पूछताछ में जया ने चोरी करने की बात मानी और दूसरे मामलों की भी जानकारी दी।

इस तरह देती थी वारदात को अंजाम पुलिस के मुताबिक जया उन घरों को निशाना बनाती थी जहां उसे पता चलता था कि घर वाले बाहर गए हुए हैं। बुर्का पहनकर वह घर के अंदर घुसती थी और हैंड कटर से ताले काटती थी। चोरी के कुछ गहने उसने बेच दिए या गिरवी रख दिए और पैसे अपने खर्चों में लगाए। जांच में यह भी सामने आया है कि जया का रोल उप्पल, मेडिपल्ली, भद्राद्री कोठागुडेम II और जगतगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशनों में दर्ज पांच चोरी के मामलों में हो सकता है। पुलिस इन मामलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।