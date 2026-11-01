सोना-चांदी, आईफोन... बुर्के वाली चोरनी के गजब के 'कांड', पकड़ाई तो खुले हर राज
हैदराबाद के उप्पल इलाके में पुलिस ने 25 साल की एक महिला को कई घरों में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पगा जया है। वह न्यू भारत नगर, उप्पल की रहने वाली है और घर का काम करती है।
हैदराबाद के उप्पल इलाके में पुलिस ने एक 25 साल की महिला को कई घरों में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पगा जया है। वह न्यू भारत नगर की रहने वाली है और घर का काम करती है। उसके पास से सोने-चांदी के गहने, नकद पैसे और एक आईफोन 17 बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जया चोरी करने के लिए बुर्का पहनती थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह दरवाजों और अलमारियों के ताले तोड़ने के लिए हैंड कटर मशीन का इस्तेमाल करती थी। जांच में पता चला कि उसने चोरी के तरीके ऑनलाइन सीखे थे।
कैसे हुआ खुलासा?
दरअसल, मामला 27 अक्टूबर को शुरू हुआ जब न्यू भारत नगर के 55 साल के गंगम भास्कर रेड्डी ने उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को वे अपने परिवार के साथ कोमुरवेली स्थित श्री मल्लन्ना स्वामी मंदिर गए थे। घर बंद करके निकले थे। अगले दिन उनके किराएदार ने उन्हें फोन करके बताया कि घर के उत्तर दिशा वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला पड़ा है। रेड्डी घर पहुंचे तो देखा कि मास्टर बेडरूम और बच्चों के बेडरूम की दो अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। चोरी में करीब 48 तुला सोने के गहने, डेढ़ किलो चांदी का सामान और दो लाख रुपये नकद गायब हुए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे उप्पल पुलिस ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। एक टिप-ऑफ के आधार पर पगा जया को उप्पल एक्स रोड्स पर एलबी नगर रूट बस स्टॉप के पास से पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से सोने-चांदी के गहने, नकद रकम और आईफोन 17 बरामद किए गए। पूछताछ में जया ने चोरी करने की बात मानी और दूसरे मामलों की भी जानकारी दी।
इस तरह देती थी वारदात को अंजाम
पुलिस के मुताबिक जया उन घरों को निशाना बनाती थी जहां उसे पता चलता था कि घर वाले बाहर गए हुए हैं। बुर्का पहनकर वह घर के अंदर घुसती थी और हैंड कटर से ताले काटती थी। चोरी के कुछ गहने उसने बेच दिए या गिरवी रख दिए और पैसे अपने खर्चों में लगाए। जांच में यह भी सामने आया है कि जया का रोल उप्पल, मेडिपल्ली, भद्राद्री कोठागुडेम II और जगतगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशनों में दर्ज पांच चोरी के मामलों में हो सकता है। पुलिस इन मामलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, पगा जया का जन्म और बचपन भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पलवंचा में हमाली कॉलोनी में हुआ था। पैसे की तंगी की वजह से उसने कोठागुडेम के अनुबोस कॉलेज में बीटेक का पहला साल छोड़ दिया था। 2023 में वह हैदराबाद आ गई और 2024 में गोगुलोथु शिवकुमार से शादी कर ली। पुलिस ने बताया कि जया ने कथित तौर पर ऑनलाइन चोरी के तरीके सीखे और हैंड कटर का इस्तेमाल करके ताले तोड़ना शुरू किया। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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